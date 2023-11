Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

eMAG a anunțat oficial când este Black Friday 2023 în România, ziua cu cele mai mari reduceri din an. Cel mai mare retailer online din România dă de obicei startul reducerilor de Black Friday, iar data anunțată este preluată cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi. De obicei, Black Friday are loc în România, cu două săptămâni mai devreme decât în SUA, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătoare americană care anul acesta are loc joi, pe 23 noiembrie.

Când e Black Friday la eMAG în 2023

eMAG a anunțat pe site-ul său că anul acesta Black Friday are loc vineri, pe 10 noiembrie. Evenimentul se desfășoară pe durata unei singure zile, cunoscută drept Vinerea Neagra.

Printre produsele care se regăsesc în oferta eMAG Black Friday se număra televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa și grădina, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucarii, anvelope și produse speciale.

La ce oră începe Black Friday 2023 pe eMAG

Ca şi în anii trecuți, pe eMAG reducerile vor fi publicate la prima oră a dimineții, la 7:00 sau la 8:00, deși, cu o zi înainte, vor exista deja listele cu cele mai atractive oferte. Anul trecut, în 2022, Black Friday a început la eMAG la 07:21, iar în urmă cu doi ani a început la 07.25.

Cum trebuie să te pregătești pentru Black Friday 2023 la eMAG?

În goana după reduceri, pentru o experiență mai rapidă, mai sigură și mai plăcută, cei de la eMAG recomandă să ții cont de șase pași, pentru a avea mai multe șanse să prinzi obiectul dorit:

Nu uita să-ți instalezi aplicația eMAg și să activezi notificarile! Este recomandat să ai aplicatia eMAG actualizată cu cea mai recenta versiune disponibilă și toate datele tale, respectiv adresele de livrare, completate în contul tău de client.

Pentru o plată extrem de rapidă a produselor dorite, îți poți salva cardul bancar în contul tău de client eMAG și astfel, de Black Friday, vei achita comenzile în deplină siguranță și foarte repede.

Să ai selectat easybox-ul preferat!

Activează autentificarea multi-factor ca să-ți protejezi informațiile din contul de client!

Dacă ai comandat un produs al unui partener eMAG Marketplace, acesta îți va livra comanda prin curier sau în easybox., iar costul de livrare îți va fi comunicat înainte să finalizezi comandă.

Ce oferte anunţă eMAG de Black Friday 2023

eMAG promite 2,8 milioane de oferte de la 10.000 de comercianţi, totalizând reduceri de aproape 400 de milioane de lei, pentru a XIII-a ediţie a Black Friday.

Reducerea medie aplicată de eMAG cu ocazia Black Friday 2023 este de 35-40%, dar discountul poate ajunge până la maxim 70%, la categoria haine, produse de îngrijire personala sau accesorii de telefoane. Totodată, 71% dintre oferte vor fi la cel mai bun preț din 2023.

eMAG își propune vânzări de 680 de milioane de lei de Black Friday 2023, în creștere cu 36 de milioane de lei față de anul trecut. Cu ajutorul infrastructurii easybox dezvoltate de Sameday, care a ajuns la peste 3.900 de unități și a firmelor de curierat, eMAG este pregătit să asigure livrarea tuturor comenzilor până pe 24 noiembrie.

În ziua de Black Friday, pentru a le da clienților posibilitatea de a se bucura de oferte fără grija costului de transport, eMAG oferă patru vouchere în valoare de 25 de lei în cele patru aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days și Freshful celor care cumpără un abonament Genius, iar oferta este valabilă și pentru clienții care doresc să își reînnoiască abonamentul. Astfel costul abonamentului pe un an de zile este zero.

eMAG anunţă oferte la următoarele categorii pentru ediţia din acest an a Black Friday.

Produse speciale

Peste 5.000 de vouchere de reducere de pana la 50% pentru bilete de avion;

Pana la 50% reducere la pachete de infrumusețare (botox, remodelare corporală, epilare definitivă);

Pana la 60% reducere la 3.900 de nopti de cazare în România;

Peste 10 kg de aur;

131 de mărci auto, 100 de mărci de maşini, 27 de mărci de motociclete, dar şi scutere, ATV-uri, jetski, barcă cu motor;

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri;

Ceasuri şi bijuterii de lux.

Când este Black Friday România 2023

Black Friday 2023 România se organizează în data de 10 noiembrie 2023. Însă, conform tradiției americane, Black Friday 2023 este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 24 noiembrie 2023. Trecutul ne spune că e foarte posibil să avem două perioade de reduceri, care se pot extinde peste ambele weekend-uri sub numele de Black Weekend 2023. Odată cu trecerea anilor, tot mai multe magazine oferă din ce în ce mai multe reduceri la mii de produse din nenumărate categorii. Reducerile vor fi de până la 95%, uneori chiar depășind acest procent. Dacă acum câțiva ani reducerile erau la produse din categoriile telefoane, televizoare, electrocasnice, laptopuri, acum reducerile sunt la categorii mult mai variate: vacante, bricolaj, haine, incaltaminte etc.

Top categorii de produse comandate de Black Friday la eMAG, în anii trecuți:

Televizoare și sisteme audio

Produse pentru casă și îngrijirea case

Electrocasnice mici

Fashion

Băuturi alcoolice și cafea

Smartphone-uri și smartwatch-uri

Beauty și îngrijire personală

Jucării

Produse de protecție și echipamente medicale

Frigidere și mașini de spălat

Despre eMAG

Ce semnifică Black Friday

Black Friday, în traducere „Vinerea Neagră”, este denumirea zilei în care magazinele oferă mai mari reduceri la produsele pe care le comercializează. Termenul „Black Friday” a apărut în anii 60, desemnând ziua de debut a cumpărăturilor pentru celebrarea sărbătorilor de iarnă. În SUA, Black Friday este celebrat la sfârşitul lunii noiembrie. Anul acesta, Black Friday are loc pe 24 noiembrie în SUA. În România, de regulă, Vinerea Neagră are loc cu o săptămână sau două înaintea americanilor, iar în ultimii ani, magazinele au extins perioada de reduceri pe mai multe zile, chiar două săptămâni. Primul magazin din România care a anunțat când este Black Friday 2023 este eMag. Retailerul a ales ziua de vineri, 10 noiembrie 2023, dată pe care o adoptă cu mici modificări și restul retailerilor de la noi.

Foto: 123rf.com