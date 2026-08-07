„În prezent, exportăm între 32.000 și 33.000 de megawați-oră de electricitate pe zi. Exporturile sunt la niveluri record, dar acest lucru se datorează situației regionale (…) Din cauza crizei Dunării, câștigăm milioane de leva în venituri suplimentare față de normal”, a declarat Petrova, potrivit News24 Sofia.

Ministrul bulgar al Energiei: Avem capacitate să acoperim consumul intern de energie

Ea a dat asigurări categorice că, în pofida crizei climatice, Centrala Nucleară Kozlodui funcționează în condiții de stabilitate deplină, fiind monitorizată permanent.

„Bulgaria exportă cantități record de energie electrică, iar CNE Kozlodui continuă să funcționeze fără dificultăți, în ciuda nivelurilor record scăzute ale fluviului Dunărea”, a spus ministra Energiei.

Potrivit acesteia, piața energiei reacționează deja la situația din regiune, observându-se unele creșteri de prețuri, însă a subliniat că țara are suficientă capacitate pentru a acoperi consumul.

Sistemul energetic este echilibrat prin intermediul centralelor termice și al unor noi capacități de stocare în baterii de peste 6 GW, finanțate prin Planul de redresare și reziliență.

„Acum două zile am vizitat CNE Kozlodui și, într-adevăr, nivelurile Dunării sunt la minime record. Echipele de la fața locului monitorizează situația non-stop. Centrala electrică funcționează în prezent fără probleme”, a declarat ministrul.

Potrivit acesteia, situația rămâne dinamică, dar dacă nivelurile râurilor se vor menține în jurul valorilor actuale în următoarea săptămână și jumătate, sistemul se va descurca.

Ministrul a subliniat că Bulgaria are unele dintre cele mai bune interconexiuni electrice din regiune, ceea ce permite țării să realizeze acest export.

Ea a dat asigurări că Bulgaria dispune de suficientă capacitate pentru a acoperi consumul intern de energie, inclusiv prin centrale termoelectrice, sisteme de stocare în baterii şi alte resurse disponibile.

Corina Murafa: Bulgaria ne vinde energia luată chiar de la noi, la prețuri inclusiv negative

România oricum avea deficit de energie seara, dar după închiderea reactorului 1 al centralei nuclearelectrice Cernavodă, importul este mai mare.

Dată fiind situația, specialistul în energie Corina Murafa estima din urmă cu aproape două săptămâni, pentru Libertatea, că vecinii bulgari vor câștiga mult în această perioadă, pentru că ne vor vinde energie pe care o cumpără de la noi la prețuri de nimic.

„Bulgarii fac foarte mulți bani zilele acestea, pentru că ne dau electricitate luată ieftin, având în vedere că au stocare multă. Ei o înmagazinează în timpul zilei, cumpărând energia chiar de la noi, inclusiv la prețuri negative”, a spus recent Corina Murafa, membru în Comitetul Social și Economic (CESE) la nivel european, pentru Libertatea.

Otilia Nuțu: Bulgaria exportă energie din stocare, în timp ce la noi este lipsă seara

Și Olitia Nuțu, analist în politici de energie, spune că Bulgaria importă curent ieftin de la noi în timpul zilei, dată fiind cantitatea mare de surplus, însă seara ni-l dă înapoi pe mai mulți bani, cererea fiind mare.

„Ei își acoperă tot consumul tot timpul, importă în timpul zilei pentru că stochează pentru alții și seara au o cantitate uriașă de energie care este livrată din stocare. Deci ei au o cantitate de energie care acoperă de trei ori cererea, asta înseamnă că ei exportă capacitate de stocare în țările din jur, în timp ce la noi este lipsă seara în orele acelea. (…)

Noi avem un excedent ziua și nu avem ce să facem cu el, așa că ori oprim producția, ori încercăm să găsim un cumpărător. Și vânzătorii de la noi sunt foarte fericiți că au unde să vândă această energie cu care nu ar avea ce să facă, pentru că nu se poate stoca, noi nu avem unde să o înmagazinăm.

E normal că ei importă de la noi ziua la un preț mai mic și ne-o vând seara mai scumpă, că e ca atunci când sunt 100 kg de fructe în piață și vânzătorii se bat pe cumpărători”, a explicat specialistul în energie Olitia Nuțu, vineri, pentru Libertatea.

Nuclearelectrica cumpără energie electrică și din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, pe 28 iulie, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale, dar au fost reluate ulterior cu succes.

Giganții auto Dacia și Ford au sistat deja voluntar producția până pe 19 august pentru a sprijini rețeaua națională, măsuri similare fiind așteptate și din partea altor mari consumatori industriali.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat recent că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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