Compania a lansat un scurt clip pe YouTube cu Fallon, care face aluzie la „produse secrete” ce vor fi dezvăluite la evenimentul Made by Google.

Când are loc evenimentul de lansare pentru telefoanele Google Pixel 10

Programat pentru 20 august în Brooklyn, New York, evenimentul va sărbători zece generații de dispozitive Pixel.

GSM Arena scrie că vor participa și alte celebrități, inclusiv pilotul de F1 Lando Norris, legenda NBA Stephen Curry, dar și frații Jonas.

Ce device-uri va lansa Google

E de așteptat ca Google să anunțe Pixel 10, Pixel 10 Pro, 10 Pro XL și Pixel 10 Pro Fold. De asemenea, vor fi prezentate Pixel Watch 4 și Buds 2a.

Este posibilă și o nouă nuanță pentru Pixel Buds Pro 2.

Posibile surprize

Deși multe detalii despre noile dispozitive au apărut deja online, aluziile lui Fallon la „produse secrete” sugerează că Google ar putea avea câteva surprize pregătite pentru fani.

Evenimentul promite să fie unul grandios, marcând un deceniu de Google Pixel.

