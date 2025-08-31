Funcții cheie pentru securitatea naționaală

Președintele României este cel care, conform Constituției, propune Parlamentului numirea directorilor SRI și SIE. Aprobarea Parlamentului este obligatorie. Președintele nu dorește să înainteze o propunere care ar fi respinsă de Parlament, ceea ce ar crea o criză politică și ar lăsa serviciile fără o conducere validată pe deplin.

Aceasta sugerează că există negocieri sau discuții în curs cu partidele parlamentare pentru a identifica un candidat agreat de o majoritate.

Șefii serviciilor secrete sunt funcții cheie pentru securitatea națională. Numirea lor necesită o încredere largă și o stabilitate politică, motiv pentru care un acord parlamentar este esențial.

„În momentul în are va exista o înţelegere între mine şi reprezentanţii majorităţii din Parlament, o să avem o discuţie. Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, referindu-se la numirea şefilor de servicii.

Discuții de culise

Întrebat cum a făcut analiza privind numirea noilor şefi, Nicuşor Dan a răspuns că va face o propunere oficială când va avea susţinerea Parlamentului.

„Până la momentul la care va exista o înţelegere… Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia că preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela, de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a explicat Nicuşor Dan.

Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Recomandări
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

PSD refuză propuneri de șefi la SRI și SIE contra interesului național sau din zona AUR

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat indirect miercuri seară, 27 august, la Digi24, informațiile Libertatea referitoare la refuzul de a accepta propunerile la șefia SRI și SIE făcute de președintele Nicușor Dan ziua precedentă.

Grindeanu a fost întrebat dacă Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca au fost propuși la SRI, respectiv SIE, de Nicușor Dan, în discuția avută la ședința de coaliție de la Guvern. Fără să dea nume, președintele interimar al PSD a răspuns că la șefia serviciilor secrete trebuie să vină „oameni care trebuie sa apere interesul național”.

„Astea sunt speculații. Știți ce interesează? Interesează faptul că eu cred că acolo trebuie să vină oameni… Deocamdată, la SIE există un director. Dincolo, la SRI, este postul vacant ca urmare a demisiei domnului Hellvig, cred că sunt doi ani deja. Sunt convins că cine trebuie să vină acolo sunt oameni care trebuie să apere, știu că au fost folosite foarte des aceste cuvinte, interesul național. Și chiar așa e”, a afirmat Grindeanu.

Surse politice au declarat pentru Libertatea că propunerile președintelui nu au fost agreate de șefii PSD și PNL: „Nu putem accepta propuneri aplaudate de AUR. Cei doi nu vor fi votați în Parlament de PSD și PNL. Poate vor fi votați de AUR și USR…”.



O locomotivă care tracta 15 vagoane de călători a luat foc în Gara Palas din Constanța

