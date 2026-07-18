Caniculă și disconfort termic accentuat

Începând de sâmbătă, 18 iulie, ora 12.00, și până duminică, 19 iulie, ora 10.00, zonele Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul și centrul Munteniei vor fi afectate de un val de caniculă.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime vor ajunge între 34 și 37 de grade Celsius, în timp ce nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, accentuând disconfortul termic. În alte regiuni ale țării, vremea va fi de asemenea călduroasă, iar disconfortul termic va fi resimțit local.

Un nou val de caniculă este așteptat în sudul Olteniei și al Munteniei în intervalul duminică, 19 iulie, ora 12.00, până luni, 20 iulie, ora 10.00. Temperaturile vor rămâne ridicate, între 34 și 37 de grade Celsius, iar nopțile vor continua să fie tropicale.

Furtuni și vijelii în mai multe regiuni

Pe lângă temperaturile ridicate, sâmbătă, 18 iulie, între orele 12.00 și 17.00, în zonele montane, Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și nord-vestul Moldovei se vor semnala fenomene de instabilitate atmosferică.

ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile episoade de grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor atinge 20-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp.

Sâmbătă seara, între orele 17.00 și 21.00, instabilitatea atmosferică se va concentra în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și Orientali.

Fenomenele meteo extreme includ averse torențiale, descărcări electrice și intensificări semnificative ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h. Cantitățile de apă vor varia între 20 și 30 l/mp, cu valori izolate care pot depăși 40 l/mp.

În noaptea de 18 spre 19 iulie, între orele 21.00 și 10.00, Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei vor fi afectate de furtuni însoțite de vânt puternic și vijelii.

Ploile torențiale vor aduce 15-25 l/mp, izolat depășind 40 l/mp, iar grindina va avea dimensiuni de până la 3 cm.

Duminică: instabilitate atmosferică severă

Duminică, 19 iulie, între orele 10.00 și 23.00, instabilitatea atmosferică va fi prezentă în zonele montane, în Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Crișanei și nordul Munteniei.

Se așteaptă averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu viteze de 50-70 km/h și, izolat, rafale de peste 80 km/h. Cantitățile de apă pot atinge 20-30 l/mp, cu valori izolate de peste 40-60 l/mp. Grindina de dimensiuni mici și medii (1-4 cm) ar putea fi, de asemenea, prezentă în aceste regiuni.

ANM recomandă populației să ia măsuri de protecție împotriva temperaturilor ridicate și a fenomenelor meteo extreme. Evitați expunerea prelungită la soare și asigurați-vă că aveți la îndemână surse de hidratare. În caz de furtuni, evitați deplasările inutile și adăpostiți-vă în locuri sigure.