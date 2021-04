„Cred că fiecare în comunitatea pe care o reprezintă poate să susțină acest demers. Ne dorim cu toții revenirea la normalitate. Puterea exemplului este importantă”, a explicat Valeriu Gheorghiță, atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul implicarea cântăreților de manele în campania de vaccinare.

El a explicat că această variantă a fost luată deja în calcul, dar nu a considerat că trebuie să fie o decizie „la nivel central”.

„Este un aspect la care vă mărturisesc că m-am gândit. Cred că o persoană care poate să aducă un plus în ceea ce privește vaccinarea poate să-și găsească locul în acest demers de comunicare și de activități pro vaccinare. Însă nu cred că trebuie să așteptăm o decizie la nivel central ca o persoană indiferent cine este să susțină campania de vaccinare. Acest lucru se face individual și nu trebuie să existe un cadru organizat la nivel central”, a mai spus președintele campaniei de vaccinare anti-COVID.

În ultimele săptămâni, mai multe vedete, printre care și influecerul Dorian Popa, au promovat vaccinarea anti-COVID. Ulterior, Lucian Mîndruță a făcut un apel pe Facebook către cântărețul de manele Tzanga Uraganul în care îl îndemna să promoveze vaccinarea.

„Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore.Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da’ fara vlaga. N-au muschi la limba. Ce vreau sa va rog: Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu’ Uraganu?”, a scris Mîndruță pe Facebook.

Iar manelistul i-a răspuns, spunând că vrea să facă un „hit pentru vaccinări”.





