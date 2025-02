Phil Collins, doborât de boală: „Nu mai pot nici să țin bețele fără să am dureri incredibile”

La vârsta de 74 de ani, muzicianul care și-a pus amprenta asupra industriei muzicale cu hituri precum „In the Air Tonight” și „You’ll Be In My Heart” a recunoscut că nu mai are dorința de a compune sau interpreta muzică, scrie Daily Mail.

„Mă tot gândesc că ar trebui să cobor în studio și să văd ce se întâmplă, dar nu îmi mai doresc asta”, a declarat Collins pentru MOJO Magazine, scrie sursa citată. Artistul a vorbit deschis despre problemele sale grave de sănătate, mărturisind detalii cutremurătoare.

„Am fost bolnav, adică foarte bolnav”, mărturisește Collins care suferă de diabet de tip 2 și de complicații severe cauzate de o leziune la coloana vertebrală încă din anul în 2007.

„Vertebrele mele au început să-mi strivească măduva spinării din cauza poziției în care am cântat la tobe ani la rând”, a explicat artistul într-un interviu acordat Daily Mail în anul 2009.

Problemele și greutățile sale fizice au devenit atât de grave încât, la un moment dat, nu a mai putut ține bețele de la tobe în mâini.

Phil Collins cu premiul Grammy, câștigat pentru cel mai bun album pentru „Another Day in Paradise”, 20 februarie 1991 Sursă foto: Profimedia Images

„Nu mai pot nici să țin bețele cum trebuie fără să am dureri, obișnuiam să îmi leg bețele de mâini ca să pot continua. Nu vă faceți griji, încă pot să cânt”, spunea el la acel moment. Dar nu a mai putut și în anul 2022 și-a anunțat retragerea definitivă de pe scenă.

Phil Collins, o carieră legendară

Cariera lui Collins a fost una spectaculoasă și plină de momente memorabile. La vârsta de 5 ani a început să bată la tobe, visând să devină un muzician de renume. Totuși, înainte de a deveni muzician profesionist, artistul a jucat pe scena londoneză, interpretând rolul lui Artful Dodger în „Oliver!” în anul 1964. Avea doar 13 ani.

În 1970, la doar 19 ani, el s-a alăturat trupei Genesis ca baterist, înlocuindu-l pe John Mayhew. Talentul său extraordinar l-a propulsat rapid, iar în 1975 a devenit solistul formației după plecarea lui Peter Gabriel. Sub conducerea sa, Genesis a lansat opt albume de succes și a câștigat numeroase premii. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei din această perioadă sunt „Follow You, Follow Me” și „Invisible Touch”.

Phil Collins și Trupa Genesis, 12 octombrie 1983, Sursă foto: Profimedia Images

În anul 1996, Collins a părăsit Genesis pentru a urma o carieră solo, care s-a dovedit la fel de impresionantă. A lansat hituri uriașe, precum „Another Day in Paradise” și „Against All Odds” și a câștigat opt premii Grammy, șase Brit Awards, patru Billboard Music Awards, trei American Music Awards, două Globuri de Aur și un Oscar pentru melodia „You’ll Be In My Heart”, inclusă pe coloana sonoră a filmului Disney „Tarzan”.

Moștenirea unui artist

Ultima apariție publică a lui Phil Collins pe scenă a fost în timpul turneului de adio Genesis din 2022, unde a fost nevoit să cânte dintr-un scaun, în timp ce fiul său, Nic Collins, a preluat rolul de baterist.

„Este încă un șoc pentru mine. Mi-am petrecut toată viața cântând la tobe. Să nu mai pot face asta este foarte greu de acceptat,” a mărturisit artistul în documentarul „Phil Collins: Drummer First”.

Phil Collins, stânga, și fiul său, Nic Collins la Audiția Little Dreams Foundation, Hollywood, Florida Sursă foto: Profimedia Images

Filmul documentar „Phil Collins: Mai întâi toboșar” oferă o perspectivă profundă asupra carierei lui Phil Collins ca baterist și asupra modului în care boala a afectat capacitatea lui de a cânta la tobe. Lansat în decembrie 2024 și produs de Drumeo, filmul oferă o imagine de ansamblu a evoluției muzicale, de la începuturile ca baterist până la perioada în care a devenit solistul trupei Genesis.

În cadrul documentarului, Collins povestește despre toate problemele sale medicale, inclusiv despre o intervenție chirurgicală majoră la gât suferită în anul 2015. De asemenea, filmul scoate în evidență modul în care fiul său, Nic Collins, a preluat rolul de baterist în timpul ultimului turneu Genesis, și legătura muzicală și personală dintre tată și fiu.

