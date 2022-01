Capcana din amenzile Poliției Rutiere. Contul în care au plătit jumătate din sumă nu există, acum li se cere s-o plătească pe toată

„Procesele verbale de amendă din România au înscrise un cont inexistent, astfel că contribuabilii sunt induși în eroare plătind în acest cont, iar apoi sunt puși în executare de către Direcția de Impozite și Taxe Locale”, se arată într-un e-mail trimis de A.S. către Libertatea.

Bărbatul povestește că a fost amendat de Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, în martie 2021, cu 870 de lei și că a plătit jumătate din sumă în termen de 15 zile, în contul bancar specificat în procesul-verbal – RO76 TREZ 9995 0090 1XXX XXXX.

Extras din procesul verbal primit în martie 2021 de A.S. în care se vede conturile IBAN în care sunt invitați să achite amenda cetățenii cu domiciliul în România, respectiv cei cu domiciliul în străinătate

„Cu toate astea, am constatat că amenda figurează în contul meu pe ghiseul.ro, în sumă de 870 lei; am solicitat DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale – n.r.) Sector 1 radierea acestei amenzi și am trimis dovada de plată; am primit de la DITL Sector 1 un răspuns de refuz de radiere a amenzii, pe motiv că nu am plătit în contul corect”, mai scrie bărbatul în email.

Contul e greșit, cetățenii, buni de plată

În continuare, el a fost în audiență la DITL Sector 1.

„Doamna director mi-a explicat că pe procesele verbale de amendă de circulație din România este trecut un cont greșit, astfel încât contribuabilii sunt induși în eroare și plătesc într-un cont inexistent. Ulterior, banii sunt returnați contribuabililor care fie nu observă, fie observă, dar prea târziu pentru a fi în termenul de achitare a jumătate din amendă, astfel că sunt puși în executare de DITL Sector 1”, explică petentul.

În răspunsul primit de acesta de la DITL Sector 1 se mai precizează că „plata procesului verbal de contravenție a fost făcută în termenul legal, dar nu a fost efectuată la bugetul local de domiciliu”.

Cum s-a ajuns aici

Contactată de Libertatea, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a transmis un răspuns în care recunoaște problema și explică cum s-a ajuns aici.

„Începând cu anul 2018, prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, precum și pentru organizarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronic, trebuia implementat noul tip de proces verbal ce conținea serie unică, plata efectuându-se într-un cont unic deschis la Trezoreria Statului.

Având în vedere că Normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale nu au fost aprobate, contul unic nefiind funcțional, o parte din Inspectoratele de Poliție au păstrat mențiunea privind contul unic în procesele verbale, iar cealaltă parte l-au hașurat în vederea evitării confuziei achitării proceselor verbale”, se arată în răspuns.

Instituția mai face mențiunea că banii achitați în acest cont le sunt restituiți plătitorilor și precizează că a încercat să rezolve această problemă la Ministerul Dezvoltării, însă răspunsul a fost că se lucrează în continuare la modificări legislative legate de plata amenzilor.

Pentru clarificarea situației aplicate la speța dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați ministerelor implicate în acest proiect, respectiv Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Ministerul Justiției. Răspuns DITL Sectorul 1:

Poliția spune că a cerut hașurarea conturilor pe procesele-verbale

Într-un răspuns trimis ziarului, Inspectoratul General al Poliției Române susține că a primit cinci sesizări similare cu cea făcută de A.S. și arată că structurile din teritoriu au fost instruite să hașureze rubrica în care se află contul inexistent.

IGPR mai face precizarea că este vorba doar despre procesele verbale privind amenzile de circulație și că acestea au fost tipărite în 2018.

„Structurile teritoriale de poliție au fost informate de la începutul anului 2019 cu privire la instruirea agenților constatatori care procedează la încheierea proceselor-verbale, în sensul hașurării rubricilor destinate plății amenzii în conturile înscrise în actele sancționatorii”, se arată în răspunsul IGPR.

Noile procese verbale puse în circulație nu conțin contul IBAN, se arată într-un răspuns transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov.

