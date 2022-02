O furtună de zăpadă densă a redus vizibilitatea șoferilor, care au ajuns rând pe rând răsturnați pe marginea drumului acoperit de un strat gros de polei. Potrivit unui raport al poliției peste 100 de vehicule au fost implicate în accidentele care au avut loc vineri pe o autostradă din Illinois.

Porțiunea de autostradă afectată a fost imediat închisă, până când autoritățile au reușit să elibereze zona.

Șoferul unui camion a ieșit din vehiculul avariat și a filmat numeroase mașini, camioane și remorci de tractor întinse peste drum, unele cu scurgeri de lichide.

O remorcă de tractor își pierduse încărcătura, cu piese de motor împrăștiate pe drumul acoperit cu zăpadă. Oamenii s-au chinuit să-și elibereze vehiculele de zăpadă, în timp ce alții încercau să recupereze obiecte din mașini.

„Toată lumea trebuie să se dea la o parte, pentru că vor veni și alte mașini. (…) Încerc să mă dau la o parte. Sincer, în locul vostru aș coborî din mașină și aș pleca de aici pentru că vor veni alte mașini în viteză”, spune bărbatul în filmare.

