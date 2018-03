Care au fost concluziile Consiliului European; Iohannis: Negocierile pe Brexit merg într-o direcție favorabilă României

Negocierile la nivel european referitoare la ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană merg într-o direcţie foarte bună pentru România, a anunțat, vineri, preşedintele Klaus Iohannis, după reuniunea Consiliului European.

“Negocierile (privind Brexit – n.r.) merg într-o direcţie care este foarte favorabilă României şi acest lucru nu este întâmplător, noi ne-am implicat în discuţiile cu echipa de negociere, cu celelalte echipe din ţările UE şi am obţinut până aici – repet, este o fază intermediară de negociere – rezultate bune. Ne amintim, poate, că la început am enunţat trei obiective sau trei teme importante pentru noi: drepturile cetăţenilor, acordul financiar şi acordul ulterior pe securitate şi apărare. Pot să spun că acum, la momentul la care vorbim, negocierile au dus la un document care satisface 100% partea de cetăţeni, deci nu numai că s-a acceptat acordarea drepturilor cetăţenilor europeni care sunt acum în Marea Britanie, ci şi a cetăţenilor care vor intra în Marea Britanie până la terminarea perioadei de tranziţie, lucru foarte important. Acordul financiar aşa cum s-a negociat până în momentul acesta este 100% satisfăcător din punctul de vedere al nostru, iar apărare şi securitate este o chestiune care nu ţine neapărat de negocierea de Brexit, ci ţine de o înţelegere ulterioară, dar am putut să vedem deja aseară, când s-a discutat, solidaritatea cu Marea Britanie în chestiunea UK-Rusia”, a explicat Iohannis.

Șeful statului a precizat că la Consiliul European s-a discutat şi despre relaţiile comerciale între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, iar evoluţia nu este “senzaţional de pozitivă, dar nici foarte negativă”.

“Concluzia este că se vor face demersurile necesare pentru o negociere serioasă, în termene rezonabile. Perioada până la 1 mai nu este un termen rezonabil pentru o negociere de acest tip, dar suntem, ca să mă exprim aşa, pătrunşi de un optimism precaut”, a spus Iohannis.

În privinţa poziţiei adoptate faţă de Rusia, şeful statului a arătat că decizia a fost luată prin consens.

“Problema este complexă şi dorim să avem toate faţetele luate în considerare. Noi luăm decizii în consens, nu se votează decât atunci când există chestiuni care, evident, se rezolvă numai prin vot. Deci, pot să vă spun că toată lumea a fost de acord cu măsura rechemării ambasadorului european, adică al nostru, al tuturor, pentru consultări. Şi celelalte măsuri, inclusiv textul concluziilor, a întrunit consens. Deci, nu majoritate, consens. Că nu ajungem într-o jumătate de oră la consens în teme complicate este, după părerea mea, mai degrabă un semnal bun decât un semnal negativ”, a mai spus Iohannis.