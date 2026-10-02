După 13 ani de luptă cu o boală rară, Carolina Arruda din Bambuí, Brazilia, și-a împlinit visul din copilărie: a absolvit medicina veterinară la 30 de ani, chiar în ziua aniversării sale, transmite Globo. Femeia suferă de nevralgie de trigemene, „cea mai dureroasă boală din lume”.

Carolina Arruda, o femeie care a îndurat „cea mai intensă durere din lume”, a sărbătorit o dublă realizare pe 29 septembrie: împlinirea a 30 de ani și obținerea diplomei de Medic Veterinar de la Institutul Federal de Minas Gerais (IFMG) din Bambuí.

În ciuda provocărilor majore cauzate de neuralgia de trigemen, o afecțiune medicală rară care provoacă dureri descrise ca șocuri electrice sau înțepături pe față, Carolina a reușit să finalizeze studiile după o luptă de 13 ani.

11 intervenții chirugicale, 13 ani de suferință

Ea a trecut prin 11 intervenții chirurgicale și numeroase internări, iar aceste dificultăți au determinat-o să întrerupă cursurile universitare de mai multe ori.

Am primit cadou dublu în această zi specială: cei 30 de ani de viață și diploma pe care am visat-o mereu. A fost un drum lung și complicat, dar a meritat, a declarat Carolina, emoționată.

În 2023, starea ei de sănătate s-a agravat, obligând-o să pună pauză. Cu toate acestea, în martie 2026, ea s-a întors la Bambuí pentru a finaliza studiile.

Ceremonia de absolvire a fost organizată online. „Am privit retrospectiv la viața mea ca și cum aș fi fost o altă persoană. Am văzut tot ce am trăit, toate operațiile, toate dificultățile și acești 13 ani de suferință”, a mărturisit ea.

Ce este nevralgia de trigemen

Nevralgia de trigemen afectează nervul responsabil de sensibilitatea feței și este considerată una dintre cele mai dureroase afecțiuni medicale.

În cazul Carolinei, boala este bilaterală, ceea ce înseamnă că afectează ambele părți ale feței.

A vrută se recurgă la suicid asistat

În 2024, ea a făcut public faptul că intenționează să recurgă la suicid asistat în Elveția, unde procedura este legală, din cauza intensității durerilor.

Totuși, decizia de a continua lupta a venit odată cu sprijinul primit de la familie și comunitatea online, unde își împărtășește experiențele.

Carolina a fondat Asociația Neuralgiei de Trigemen din Brazilia (ANTBR) pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această afecțiune.

Durerea nu a dispărut, dar astăzi sunt aici, cu diploma mea, fericită în ciuda tuturor obstacolelor.

„Am avut o putere pe care nu mi-am imagina-o”

Carolina a subliniat cât de mult i-a schimbat formarea perspectiva asupra propriei vieți: „Am avut o putere pe care nu mi-am imaginat-o. Mă simt ușurată, recunoscătoare și, mai ales, mândră de mine”.

De la vârsta de 10 ani, Carolina visa să obțină o diplomă universitară până la 30 de ani. Această dorință a fost împlinită, deși drumul a fost mult mai dificil decât își imaginase.

„Totul s-a potrivit perfect în ziua aniversării mele, ca să îndeplinesc visul pe care îl aveam de mică”, a adăugat ea.