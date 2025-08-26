  • După cum arătă Max Telford (60 de ani) în noua lui lucrare, „Arborele Vieții”, încă „încercăm să găsim răspunsuri la multe dintre întrebările de tipul de ce, dar începem să găsim răspunsuri la unele dintre ele”. Telford este  biolog evoluționist în cadrul Departamentului de Genetică, Evoluție și Mediu de la University College London (UCL), unde deține Catedra Jodrell de Zoologie și Anatomie Comparată. Este directorul fondator al Centrului pentru Originile și Evoluția Vieții (CLOE) de la UCL.
  • Bărbia umană rămâne un mister pentru știința evoluționistă, fiind un trăsătură unică a speciei Homo sapiens. Deși există teorii, nu există încă un mecanism demonstrat care să explice apariția sa evolutivă.
  • „De ce evoluția poate explica dimensiunea testiculelor umane, dar nu și bărbia noastră unică?”, se întreabă profesorul Telford, într-un articol publicat de UCL și The Conversation în luna iunie.

Bărbia umană, distinctivă pentru Homo sapiens și absentă chiar și la specii înrudite precum neandertalienii, rămâne un mister pe scara evolutivă.

Deși există teorii care explorează posibila sa origine, știința încă nu are un mecanism demonstrat care să explice apariția sa evolutivă.

Ce este evoluția convergentă

Corpul uman poate fi analizat urmărind diferitele ramuri ale arborelui evolutiv. afirmă Max Telford, profesor la University College London. Fiecare incorporare corporală corespunde unui moment specific din istoria vieții.

Animalele, vertebratele, mamiferele și primatele au adăugat structuri proprii:, corpul și intestinul, coloana vertebrală și membrele, părul și unghiile etc.

Această urmărire evidențiază modul în care evoluția a integrat funcții și piese de-a lungul miilor de generații.

Pentru a descifra motivul apariției anumitor trăsături biologice, oamenii de știință folosesc fenomenul de evoluție convergentă: caracteristici care apar separat în diferite linii evolutive.

Evoluția de la maimuță la Homo erectus, de la Homo neanderthalensis la Homo sapiens.
Desen de Johann Brandstetter. Foto: Profimedia

Acest fenomen facilitează verificarea ipotezelor, transformând natura într-un laborator la scară largă.

„Mărimea contează când vine vorba de evoluție”

Analiza dimensiunii testiculelor la primate și alte mamifere se remarcă prin claritatea sa. Un exemplu clasic e cazul maimuței colobus abisiniană și al macacului cu bonetă.

Dar, la fel ca cimpanzeii, oamenii și gorilele, în ciuda dimensiunii corporale similare, la primul testiculele cântăresc aproximativ trei grame, în timp ce la al doilea ajung la 48 de grame. Explicația cea mai acceptată leagă dimensiunea testiculelor de strategia reproductivă.

Speciile monogame prezintă testicule mici, în timp ce cele cu sisteme reproductive mai deschise au organe mai mari.

Cea mai plauzibilă explicație se referă la modul în care se împerechează. Un mascul de maimuță colobus concurează cu înverșunare pentru accesul la un harem de femele care se vor împerechea exclusiv cu el. Macacii, pe de altă parte, trăiesc în grupuri mixte pașnice de aproximativ 30 de maimuțe și au o abordare diferită a iubirii, în care toată lumea se împerechează cu toți ceilalți: masculii cu mai multe femele (poligamie) și femelele cu mai mulți masculi (poliandrie).

Dacă ne uităm la întreaga ramură a mamiferelor din arborele vieții, descoperim că există multe grupuri de mamifere care au dezvoltat testicule de toate dimensiunile. În aproape toate aceste cazuri separate, testiculele mai mari se găsesc în mod constat la speciile promiscue și mai mici la cele monogame.

Dar ce se întâmplă cu bărbia umană?

În timp ce modelele reproductive își găsesc explicația în convergența evolutivă, bărbia umană rămâne inexplicabilă. Ca trăsătură exclusivă a Homo sapiens, nu are puncte de comparație evolutivă și nu poate fi verificată prin repetarea fenomenului la alte specii.

„Deoarece bărbia este o trăsătură exclusivă a Homo sapiens, deși au fost propuse mai multe teorii despre funcția sa, nu există un mecanism de comparație, precum evoluția convergentă, care să permită verificarea care este cea corectă”, a afirmat profesorul Telford.

