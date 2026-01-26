Constanța contribuie cu 3,8% la PIB-ul național

Constanța, cel mai mare oraș-port al României, este un centru economic esențial în regiunea Mării Negre, datorită poziției sale strategice și accesului direct la Dunăre prin Canalul Dunăre-Marea Neagră. Cu o contribuție de 3,8-4% la PIB-ul național, județul rămâne un pilon economic important, relatează portalul de știri locale Replicaonline.ro.

Care sunt cei mai mari angajatori din Constanța

RAJA SA, compania de apă-canal controlată de Consiliul Județean Constanța, este cel mai mare angajator local, potrivit sursei citate mai sus. În 2024, RAJA a avut 2.391 de angajați, o cifră de afaceri de 577,7 milioane de lei (creștere de 8%) și un profit net de 30,2 milioane de lei, în creștere cu 10%.

Pe locul al doilea se află Polaris M Holding, cu 1.532 de angajați, o cifră de afaceri de 282,1 milioane de lei și un profit net de 12,3 milioane de lei în 2024. Spre deosebire de RAJA, Polaris are un acționariat privat.

Rompetrol Rafinare, cu 1.112 angajați, a raportat în 2024 o cifră de afaceri impresionantă de 15 miliarde de lei, dar și o pierdere netă de 470,8 milioane de lei. Compania este listată la Bursa de Valori București și are un acționariat mixt (privat și de stat), mai precizează presa locală.

Alți angajatori notabili includ Oil Terminal, cu 1.016 angajați, care a generat o cifră de afaceri de 474 de milioane de lei și un profit net de 19,2 milioane de lei, și Administrația Porturilor Maritime Constanța, cu 924 de angajați și un profit net de 256,3 milioane de lei.

În completarea listei, se numără Șantierul Naval Constanța, CT Bus, Personal Sea Management și companiile de pază Transguard Security și Zip Escort, care aduc mii de locuri de muncă în județ.

Salariile din Constanța sunt estimate între 4.700 și 5.500 de lei

Deși Constanța are o contribuție semnificativă la economia națională, salariile rămân apropiate de media națională. În 2025, salariul net mediu la nivel național este estimat între 4.700 și 5.500 de lei, iar salariile din Constanța se situează, în general, în acest interval.

Diferențele față de orașe precum București, Cluj sau Timișoara sunt atribuite structurii economice locale, dominată de turism, retail, logistică și sectorul public, mai puțin productive comparativ cu domeniile de IT sau inginerie.

Un studiu realizat de World Bank și citat de portalul de știri locale arată că salariile din Constanța au fost constant ușor sub media națională, deși diferențele s-au redus în ultimii ani.

Piața muncii a ajuns la peste 260.000 de joburi noi postate și 11 milioane de aplicări pe platformele online, în 2025. Peste 95% din aceste joburi au cerut prezență fizică la birou.

Ce salarii câștigă angajații din Iași

Datele oficiale arată că în octombrie 2025, județul Iași a avut un fond de salarii de circa 1,405 miliarde de lei, sumă plătită către peste 207.000 de angajați și un salariu mediu brut de 6.763 de lei, potrivit casei de pensii.

Aceasta plasează Iași în topul județelor cu salarii importante la nivel național, deși în continuare sub media din marile centre economice precum București. În Capitală, fondul total de salarii a fost de peste 15 miliarde de lei, iar salariul mediu brut ajungea la 9.293 de lei, semn clar al diferențelor între regiuni.

Românii din Cluj și Timiș au salarii mai mari față de regiunea Moldovei

Comparativ cu vestul țării, județele precum Cluj și Timiș au fonduri de salarii mult mai mari și salarii medii brute peste Iași. De exemplu, Clujul raporta în aceeași perioadă un fond de aproape 2,7 miliarde de lei, iar Timișul – peste 2,1 miliarde de lei, cu salarii medii brute substanțial mai ridicate.

În regiunea Moldovei, Iași rămâne totuși lider în ceea ce privește plata angajaților, depășind județe ca Bacău sau Suceava atât ca fond de salarii, cât și ca nivel mediu brut al câștigurilor. Contextul național în octombrie 2025 evidențiază o medie a salariilor brute de 7.181 de lei, în timp ce multe județe din est și sud înregistrează sume mai mici.

