În campania politică pentru alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a fost invitat la postul B1 TV unde a vorbit pentru prima dată despre carnețelul său. La emisiunea „Bună, România!”, el a explicat: „Mi-am trecut aici o discuție pentru o evaluare a canalelor de TikTok, pentru că modul în care procedează Autoritatea Electorală Permanentă este absolut haotic. Pe unii îi blochează, pe unii nu îi blochează și trebuie să facem puțină ordine”, a spus el.

Cu carnețelul lui a apărut și la Antena 1, pe 19 mai, după ce a fost ales președinte al României. Nicușor Dan a apărut la Observator, unde a stat de vorbă cu jurnalista Alessandra Stoicescu, care l-a văzut cu carnețelul și l-a întrebat ce își notează în el.

„Sunt notițele pe care le fac peste zi, de exemplu acum mi-am notat niște lucruri din discuția cu domnul Bolojan, ceremonia de preluare a mandatului, niște oameni pe care mi i-a recomandat să vorbesc pe chestiuni tehnice.

Mai încoace sunt sfaturi de campanie, fel de fel…scrie aici Antena 1”, a zis el. „Le primesc cadou, acum copiii și Mirabela mi le fac cadou, în timpul pandemiei am renunțat la ele pentru că un carnețel ca acesta adună microbii de peste tot și îi transferă dintr-o parte în alta. Atunci aveam niște hârtii pe care le pliam. Acum, că a trecut pandemia, am trecut la carnețel. Ele nu mai au o valoare, dar le păstrez așa, sentimental. Am vreo 10, 15”, a adăugat Nicușor Dan.

Ulterior, în seara de 20 mai, Nicușor Dan a apărut și la Pro TV. Și acolo a avut cu el carnețelul negru și telefonul, care le-a pus chiar pe pupitrul Andreei Esca. În timpul interviului, Nicușor Dan a vorbit despre campania electorală și despre alegeri, dar și despre TVA, pensii sau salarii.

Un român care a urmărit interviul a observat un detaliu important pe telefonul lui Nicușor Dan, care era așezat pe pupitrul din studioul Știrilor ProTV. Pe telefon, Nicușor Dan, președintele României, și-a pus abonamentul Metrorex, semn că a circulat, chiar și în ziua interviului, cu metroul prin București.

Clipul video, postat pe TikTok, a fost apreciat de peste 20.000 de români care au dat like.

