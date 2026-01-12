Decizia vine după o investigație declanșată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurență. Libertatea a publicat o anchetă în octombrie 2019, legată de cum s-au înțeles societățile pentru a menține salariile la un nivel scăzut și pentru a limita mutarea acestora de la o companie la alta.

Automobile-Dacia SA a primit cea mai mare amendă

Concret, autoritatea de concurență a stabilit că Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL:

au convenit să nu se concureze reciproc pentru recrutarea și angajarea forței de muncă specializate;

au stabilit să nu recruteze angajați de la celelalte companii fără acordul prealabil al acestora;

au limitat mobilitatea inginerilor și specialiștilor din domeniul auto, menținând artificial costurile salariale la un nivel redus.

Activitățile vizate includ producția de autovehicule, servicii de inginerie și consultanță tehnică din România.

„Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.”, se precizează în comunicat.

Amenzilie aplicate:

Automobile-Dacia SA: 81.530.497,62 lei

Renault Technologie Roumanie SRL: 46.294.136,03 lei

Alten Si-Techno Romania SRL: 10.651.566,50 lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7.710.801,66 lei

Expleo Romania SRL: 7.428.131,86 lei

Akkodis Romania SRL: 5.539.871,75 lei

Segula Technologies Romania SRL: 3.158.982,76 lei

FEV ECE Automotive SRL: 1.398.870,03 lei

Ce sunt acordurile „no-poaching”

Potrivit Consiliului Concurenței, aceste practici sunt cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”: înțelegeri prin care companiile decid să nu își angajeze reciproc salariații și să nu facă oferte spontane angajaților firmelor concurente, renunțând astfel la concurența pentru atragerea forței de muncă.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

El a subliniat că: „Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii (…) Acest tip de comportament, «no-poaching», este deosebit de nociv atât pentru concurență, cât și pentru angajați ale căror oportunități de mobilitate sunt afectate”.

Consiliul Concurenței a precizat că una dintre companii a beneficiat de programul de clemență, furnizând probe decisive.

Alte cinci firme și-au recunoscut fapta, obținând reduceri ale amenzilor, se mai precizează în comunicat.

„Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.”, se adaugă în comunicat.

Dezvăluirile Libertatea despre „cartelul salariilor” din industria auto

Libertatea a publicat mai multe mărturii, emailuri și documente interne, încă din 2019, care arătau că subcontractori și furnizori ai Renault le-au transmis candidaților că nu îi pot angaja din cauza unor înțelegeri cu Renault.

Un inginer de la FEV ECE Automotive a primit un email de la Alten în care i se spunea explicit: „nu putem contacta candidați de la FEV ECE, pentru că lucrează cu unul dintre clienții noștri și am avea nevoie de acceptul lor”.

Alți foști angajați Renault au relatat că, la plecarea din companie, li s-a cerut să spună unde urmează să se angajeze, pe motiv că există „gentleman agreement-uri” între firme.

Codul Muncii prevede explicit că: „dreptul la muncă nu poate fi îngrădit” și că „orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei”.

La acea vreme Groupe Renault România a transmis că „nu face și nu a făcut parte din nicio astfel de înțelegere, ba chiar le condamnă.