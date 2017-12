Casa Albă a respins informațiile privind înlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, după ce mai multe publicații importante au scris că acesta va fi schimbat în funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a afirmat că Rex Tillerson „continuă să conducă Departamentul de Stat”, relatează BBC News.

Mai întâi președintele american a respins acest zvonuri privind posibila demitere a șefului diplomației americane. „E aici, Rex este aici”, le-a spus Trump ziariștilor care l-au întrebat despre soarta secretarului de stat, în timpul unei întâlniri între președinte și prințul moștenitor al Bahreinului.

Ulterior, purtătoarae de cuvânt a Casei Albe a infirmat aceste zvonuri. „Aşa cum tocmai a spus preşedintele, ‘Rex este aici'”, a declarat Sarah Sanders.

„Secretarul de stat Tillerson continuă să conducă Departamentul de Stat şi întregul cabinet se concentrează pe încheierea acestui prim an al administraţiei Trump, incredibil de plin de succese”, a adăugat ea.

Ulterior, a precizat că „atunci când preşedintele îşi pierde încrederea în cineva, acela nu va mai lucra aici”. Aceste precizări vin după ce New York Times a scris, citânt oficiali din administraţie, că există planuri de înlocuire a luii Tillerson cu şeful CIA Mike Pompeo. Ulterior, Associated Press a citat apoi doi oficiali ai Casei Albe, conform cărora subiectul este în discuţie, în timp ce agenţia Reuters a scris despre acest subiect citând surse din administraţie.

Donald Trump și Rex Tillerson au avut mai multe dezacorduri pe teme de politică externă, iar zvonurile privind o înlocuire a secretarului de stat nu sunt tocmai proaspete. La Washington circulă de câteva săptămâni zvonuri că Trump e nemulțumit de Tillerson.

Între cei doi ar fi apărut tensiuni după ce în octombrie s-a scris să acesta din urmă l-ar fi numit pe Donald Trump drept „imbecil”. Ulterior, Rex Tillerson a avut o conferință de presă în care și-a reafirmat susținerea față de președintele american. De partea cealaltă, Donald Trump l-a provocat pe acesta la un test de IQ.

