PMB a permis Primăriei Sectorului 1 să cumpere Casa Dinu Lipatti

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, este cel care a dat undă verde. „Sectorul 1 a primit acordul pentru achiziționarea a două apartamente din Casa Memorială Dinu Lipatti, de pe Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 12. Ne propunem ca aceste spații să devină un centru cultural deschis tuturor, cu expoziții, concerte și evenimente educative. Casa Lipatti are o valoare simbolică aparte: aici și-a petrecut o parte din copilărie marele pianist și compozitor Dinu Lipatti (1917–1950), unul dintre cei mai apreciați muzicieni români la nivel internațional”, a transmis primăria de sector, condusă de George Tuță.

Formularea „achiziționarea a două apartamente” înseamnă de fapt toată casa, pentru că în acte este împărțită în 2 apartamente și de aceea scrie așa în hotărârea Consiliului General al Capitalei, au explicat apropiații primarului Tuță pentru Libertatea.

„Astăzi facem un pas important pentru ca acest loc cu valoare istorică și culturală să rămână în patrimoniul public. În perioada următoare vom demara procedurile pentru evaluarea și achiziția apartamentelor, finanțarea fiind asigurată din bugetul local al Sectorului 1”, se mai arată în comunicat.

Amintim că, în aprilie 2025, primarul Sectorului 1, George Tuță, a cerut Primăriei Capitalei, conduse la acel moment de Nicușor Dan, să aprobe PS1 să cumpere Casa Lipatti pentru a o restaura, dar actualul președinte al României nu a făcut acest lucru.

Tuță a spus atunci că primăria de sector are banii necesari, are și acceptul Ministerului Culturii, dar că mai este necesar acordul PMB: „Pentru toate casele de patrimoniu trebuie exercitat dreptul de preemțiune, iar noi suntem cam ultimii din această listă. Noi avem și buget suficient pentru a achiziționa, și, mai mult decât atât, de a reabilita această casă și a o reda comunității și tuturor iubitorilor de artă și cultură, să rămână un patrimoniu deschis în care să avem în continuare concerte”.

Casa Memorială Dinu Lipatti fusese scoasă la vânzare în martie 2025 pentru 1 milion de euro

Casa celebrului pianist și compozitor Dinu Lipatti a fost scoasă la vânzare pe storia.ro în martie 2025 pentru 1,1 milioane de euro, fiind în executare silită.

Aflată pe Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 12 (fost Bulevardul Ana Ipătescu înainte de Revoluție), casa a fost construită în 1902, la indicațiile marelui arhitect Petre Antonescu și este inclusă în Lista monumentelor istorice, grupa B.

În 2017, la propunerea fostului primarul general Gabriela Firea, PMB a aprobat înfiinţarea Centrului Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti, inaugurat în martie 2018. Aici s-au ținut recitaluri de pian și miniconcerte cu public, până acum câțiva ani.

Recital de pian și vioară în Casa Lipatti cu violonistul Alexandru Tomescu, în 2018. Video: Cristian Otopeanu

Cum arată Casa Lipatti, unde au locuit și Alexandru Graur, și Dumitru Graur

Casa în care a stat Dinu Lipatti (1917-1950) are şase camere şi două în pod, zidăria este din beton, iar tâmplăria este din lemn, cu glafuri din marmură. Podelele camerelor sunt acoperite cu parchet clasic şi mochetă, iar în baie este gresie.

Clădirea, cu accentele principale de origine barocă, are ancadramentele ferestrelor şi portalul intrării elegant decorate cu elemente vegetale. Locuinţa burgheză era tipică pentru Bucureştiul sfârşitului de secol al XIX-lea şi este decorată la interior cu lambriuri de lemn, cu pereţi acoperiţi cu mătase pe schelet de lemn.

Salonul original avea o mica estradă, unde era amplasat pianul, la care adolescentul Dinu Lipatti repeta, compunea sau susţinea concerte. Se mai păstrează și astăzi sobele, ancadramentele uşilor, decoraţia plafoanelor şi, partial, mobilierul original încastrat. Încăperile cu funcţiuni domestice sunt situate de-a lungul unui coridor lung care conduce spre intrarea secundară dinspre Strada Visarion. Pianul compozitorului Dinu Lipatti este și acum în acelaşi loc, în mica estradă din salon.

Casa lui Dinu Lipatti este lângă Piața Romană, vis-a-vis de Biserica Visarion. Foto: news.ro

Suprafaţa utilă este de 260,15 metri pătraţi, iar suprafaţa terenului de 707 metri pătraţi.

În această casă, situată vizavi de Biserica Visarion, au mai locuit marele lingvist și savant Alexandru Graur, dar și fiul său, celebrul comentator sportiv Dumitru Graur. Acesta din urmă a declarat pentru Libertatea anul trecut că a stat aici din 1950 și până în 2000.

Casa Dinu Lipatti din București va fi salvată. Monumentul istoric în care au locuit și Dumitru Graur, și Alexandru Graur este degradat și părăsit

