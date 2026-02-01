„Încă nu am înghețat complet, dar, Doamne, e foarte frig afară”, a declarat Angela Berti, purtătoarea de cuvânt a Parcului de Stat Niagara Falls din New York, pe 30 ianuarie.

Ea a explicat că, deși cascadele par înghețate, apa continuă să curgă sub crusta de gheață și ceața înghețată formată la suprafață.

Vizitatori admiră Cascada Niagara din partea canadiană a orașului Niagara Falls, Ontario, Canada, pe 30 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Camerele live au surprins imagini spectaculoase cu aburul ridicându-se din întinderile înghețate, iar la baza cascadei se pot observa movile uriașe de gheață.

Cascada Niagara este formată din cascade de ambele părți ale graniței dintre SUA și Canada.

Fenomenul a fost cauzat de temperaturile care au coborât până la -20 grade Celsius și de o furtună de iarnă care a lovit recent Statele Unite, conform WIVB-TV din Buffalo.

Meteorologii susțin că acest val de frig intens face parte dintr-un vortex polar ce afectează centrul și estul SUA, fără să arate semne clare de ameliorare.

Chiar dacă aspectul cascadei poate induce în eroare, este imposibil ca aceasta să înghețe complet, potrivit Angelei Berti.

„În schimb, gheața se acumulează din râu, iar optica face ca cascadele să pară înghețate, dar apa continuă să curgă”, a explicat ea.

❄️| Extreme cold freezes the iconic Niagara Falls.

pic.twitter.com/oyCw7mlTCe — Earth (@earthcurated) January 26, 2026

Ultima dată când Cascadele Americane au înghețat complet a fost în anii 1938 și 1936, iar evenimentul cel mai notabil de acest tip a avut loc în 1848, când atât cascada canadiană, cât și cea americană au înghețat complet. Totuși, acest fenomen nu se mai poate repeta datorită instalării unui „boom de gheață”, o barieră plutitoare pe râu care previne acumularea excesivă a gheții și inundațiile ulterioare, a explicat Berti.

Chiar și parțial acoperită de gheață, Cascada Niagara rămâne o priveliște impresionantă care atrage vizitatori din întreaga lume. În ciuda frigului pătrunzător, spectacolul natural al apei curgătoare, acoperite de cristale de gheață, continuă să fascineze.

