Casele de un euro din Italia atrag atenția, dar vin cu provocări

Cuplul, în vârstă de 30 și 32 de ani, a fost atras de programul caselor de un euro, derulat în anumite zone din Italia. După ce au analizat detaliile cu atenție, au realizat că această opțiune nu era potrivită pentru ei, relatează Business Insider.

Programul, activ de câțiva ani, permite cumpărarea de locuințe la preț simbolic în orașele unde tinerii au plecat masiv. Scopul este atragerea de familii, afaceri și străini pentru a stimula economia locală și de a revitaliza orașele italiene depopulate.

„Pe măsură ce am cercetat mai amănunțit, am descoperit că fiecare municipalitate avea propriile prevederi pentru achiziționarea uneia dintre aceste case. Ele puteau include obligativitatea de a porni o afacere, de a finaliza renovările în termen de doi până la șase ani sau de a locui în casă cel puțin șase luni pe an”, povestește Callie pentru publicația citată.

Iar detaliul care a forțat cuplul să facă un pas în spate a fost că întreaga documentație era doar în italiană.

„Aceste prevederi legale complică procesul de cumpărare și sunt de obicei disponibile doar în italiană, iar noi nu vorbim italiană”, a mai adăugat femeia.

Au ales o casă mai scumpă

Totuși, pentru că le-a plăcut Italia foarte mult, cei doi s-au mutat într-o localitate care oferă case de un euro, dar au cumpărat o proprietate diferită. Piața imobiliară italiană este accesibilă în astfel de zone.

Au ales Sant’Elia a Pianisi, un orășel de munte din sudul Italiei, situat între Napoli și Roma, cu o populație de doar 1.000 de locuitori.

„Am ajuns să cumpărăm o casă la țară de 3.065 de metri pătrați (…), cu un acru de teren (aproximativ 4.047 mp – n.r.) pentru 29.000 de euro, aproximativ 30.400 de dolari”, menționează cuplul.

Ei mai susțin că nu au nimic împotriva caselor de un euro, dar că le recomandă oamenilor să angajeze un avocat specializat în proprietăți, cu experiență în vânzări internaționale, înainte de a semna contractul.

Concluzia lor este că programul caselor de un euro poate fi o opțiune excelentă pentru unii, dar necesită o înțelegere clară a condițiilor. „Noi suntem fericiți cu alegerea noastră și cu viața în comunitatea vibrantă din Sant’Elia”, a mai spus cuplul.

