Donald Trump a apărut pe coperta celui mai recent număr al revistei britanice The Economist într-o ilustrație care a provocat discuții aprinse. El este reprezentat călare pe un urs polar, cu bustul dezgolit, pe un fundal roșu intens.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. Americas friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

Articolul, intitulat „Pericolul real reprezentat de Donald Trump”, analizează riscurile deciziilor liderului american cu privire la politica externă a SUA.

Publicația subliniază că intențiile lui Trump față de Groenlanda, deși aparent abandonate, pot genera tensiuni internaționale.

„Alianțele americane nu vor supraviețui confruntărilor constante provocate de Trump, care își consideră aliații inutili”, scriu autorii articolului de fond.

În Europa, statele ar putea căuta soluții individuale pentru a face față unei „Americi prădătoare”. În acest context tensionat, The Economist avertizează că Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping ar putea încerca să exploateze diviziunile dintre aliații occidentali prin provocări deliberate.

Revista britanică, fondată în 1843, își continuă astfel tradiția de a analiza critic subiectele politice internaționale, folosind simbolismul vizual pentru a atrage atenția asupra temelor abordate

Imaginea a fost comparată rapid cu celebrele fotografii ale lui Vladimir Putin din 2009, realizate în timpul unei vacanțe în Republica Tuva, unde liderul rus apărea călare pe un cal, de asemenea cu bustul gol.

În 2018, fotografiile editate ale lui Putin călare pe un urs au devenit virale pe rețelele sociale. Liderul de la Kremlin a negat orice legătură cu manipularea acestor imagini, explicând într-un interviu acordat NBC: „Eu mă relaxez. Există colegii voștri ruși, există internetul. Se ia ceea ce place”.

Una dintre fotografiile cu Putin din acest set a fost trucată de internauți. Foto: Profimedia

