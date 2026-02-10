Decizia judecătorului se bazează pe mărturii și dovezi care demonstrează că cei doi au convenit să împartă premiul în cazul unui câștig, prietenul urmând să primească 100.000 de euro din sumă, relatează publicația spaniolă 20Minutos.

Cazul a început după ce câștigătorul, premiat în 2022, a refuzat să-i dea prietenului partea promisă, invocând dezaprobarea fiicei sale. Judecătorul a respins această justificare, menționând că „acordul verbal a fost confirmat de martori și chiar de convorbiri înregistrate”.

Una dintre aceste dovezi include o conversație relatată de un martor, în care câștigătorul îi spunea prietenului: „Cei 100.000 de euro ai tăi îi poți folosi cum dorești”.

În plus, în instanță au fost prezentate și mesaje de WhatsApp între fiica bărbatului câștigător și prietenul acestuia, în care ea afirma: „Această formă de înțelegeri nu mi se pare normală”.

Toate aceste elemente au condus la concluzia că acordul verbal a existat, chiar dacă bărbatul câștigător l-a negat în fața instanței.

Judecătorul a decis ca bărbatul să plătească prietenului suma de 100.000 de euro, plus dobânzile aferente. Avocatul reclamantului, Carlos Borrás, a subliniat că această hotărâre subliniază importanța respectării cuvântului dat, chiar și în lipsa unui document scris.

