Costurile au fost trecute la secret, dar Guvernul condus acum de Ilie Bolojan le-a desecretizat. La fel a procedat Bolojan când era președintele interimar și cu banii cheltuiți de Administrația Prezidențială pe deplasările externe când Klaus Iohannis a fost președinte.

Astfel, Nicolae Ciucă (premier în perioada noiembrie 2021-iunie 2023) a zburat cu TAROM în 9 vizite oficiale între decembrie 2021 și martie 2023, în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.

Cheltuielile se ridică la 2,65 milioane de lei:

Belgia (20-21 decembrie 2021) – 202.913,1 lei;

– 202.913,1 lei; Republica Moldova (11 februarie 2022) – 140.966,7 lei;

– 140.966,7 lei; Polonia (3 martie 2022) – 168.232 lei;

– 168.232 lei; Emiratele Arabe Unite (20-21 iunie 2022) – 431.442,53 lei;

– 431.442,53 lei; Belgia (26-27 octombrie 2022) – 256.396,03 lei;

– 256.396,03 lei; Spania (23 noiembrie 2022) – 390.848,23 lei;

– 390.848,23 lei; Franța (15 decembrie 2022) – 310.151,39 lei;

– 310.151,39 lei; Egipt (4-5 februarie 2023) – 293.307,38 lei;

– 293.307,38 lei; Suedia (31 martie 2023) – 448.130,47 lei.

Pe lângă aceste charter-uri, Ciucă a mai folosit de patru ori avioane militare pentru vizitele oficiale din Grecia, Bulgaria (două vizite oficiale) și Republica Moldova. De asemenea, Guvernul Ciucă a mai folosit pentru vizitele oficiale în SUA, Japonia și Coreea de Sud, zboruri de linie.

La rândul său, Marcel Ciolacu (premier între iunie 2023-mai 2025) a făcut 21 de deplasări externe. Dintre acestea, 11 au fost asigurate cu avioane ale Forțelor Aeriene Române.

Pentru alte opt deplasări s-au folosit zboruri regulate, iar avioanele TAROM au fost închiriate doar de 2 ori, astfel:

Emiratele Arabe Unite și Qatar (16-19 aprilie 2024) – 917.113,68 lei;

– 917.113,68 lei; Turcia (20-21 mai 2024) – 432.278,44 lei.

În total, în perioada decembrie 2021-februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape patru milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, adică aproximativ 800.000 de euro. Media este de aproape 363.000 lei per zbor, adică 74.000 de euro.

TAROM a folosit în cele 11 deplasări ale lui Ciucă și Ciolacu avioane de tip Boeing 737, predominant versiunea 737-700NG.

Conform Boarding Pass, prețurile plătite de Guvern către TAROM pentru Ciucă și Ciolacu sunt aproape la jumătate mai mici decât cele plătite de statul român pentru avioanele private închiriate pentru Klaus Iohannis în cei 11 ani de mandat. În total, în cazul lui Iohannis, au fost cheltuiți de la bugetul de stat 113,6 milioane de lei, adică 22,8 milioane de euro, pe 193 de zboruri. Acest lucru înseamnă o medie de peste 115.000 de euro per zbor.

