Doar pentru piepteni Administrația Națională a Penitenciarelor a cheltuit 106.405 lei și a cumpărat periuțe de dinți în valoare de 316.391 lei, în timp ce, pentru hârtia igienică, a fost alocat un buget în cuantum de 1.406.810 lei.

Cât costă marmelada pentru deținuții români

Libertatea a studiat licitațiile publice organizate în anul 2025 de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) prin Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare (ULACPP) pentru a calcula cât cheltuie statul român pentru hrana și confortul persoanelor private de libertate.

Potrivit informațiilor generate de platforma electronică de achiziții publice SICAP, în ultimul an ANP a încheiat o serie de contracte subsecvente pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni prin intermediul cărora vor fi asigurate produsele alimentare de bază, produse de igienă personală și confort pentru tot lanțul de penitenciare din România.

Astfel, în august 2025 a fost încheiată licitația pentru furnizarea alimentelor necesare persoanelor private de libertate, contractul fiind valabil pentru 24 de luni. Valoarea totală a achiziției este de 71.950.953 lei.

Conform desfășurătorului, ANP a comandat:

– marmeladă în valoare de 4.638.517 lei,

– fasole boabe în valoare de 7.761.587 lei,

– paste făinoase în valoare de 2.980.000 lei,

– biscuiți în valoare de 5.835.397 lei,

– oțet în valoare de 162.076 lei,

– margarină în valoare de 3.861.776 lei,

– ulei în valoare de 2.595,934 lei,

– orez în valoare de 3.812.838 lei,

– ceai în valoare de 866.997 lei.

– zahăr în valoare de 2.166.746 lei

– făină și mălai în valoare de 2.279.700 lei ș.a

Tot pentru hrana deținuților ANP cumpără conserve de legume (roșii în bulion, fasole păstăi, mazăre, ghiveci de legume, pastă de tomate, zarzavat pentru ciorbă) în valoare de 6.877.867 lei, cantitatea achiziționată fiind necesară pentru o perioadă de doi ani.

Cât plătește România pentru pasta de dinți a deținuților

Pentru igiena și confortul deținuților, administrația penitenciarelor a organizat licitații separate pentru achiziționarea de produse de igienă personală, medicamente, prezervative și chiar teste de sarcină.

Așa cum reiese din informațiile publicate pe platforma SICAP, pentru nevoile deținuților au fost cumpărate, în baza unui acord cadru:

– pastă de dinți în valoare de 2.452.030 lei,

– hârtie igienică în valoare de 1.406.810 lei,

– periuțe de dinți în valoare de 316.391 lei,

– piepteni în valoare de 106.405 lei,

– aparat de ras de unică folosință în valoare de 1.389.860 lei,

– cremă de ras în valoare de 1.949.194 lei,

– șampon în valoare de 1.926.595 lei,

– săpun în valoare de 1.751.450 lei.

Pentru asigurarea curățeniei pentru o perioadă de 24 de luni, ANP cheltuie 1.626.657 lei pentru înălbitor, 46.805 de lei pentru detergent manual, 3.046.463 lei pentru detergent automat, 149.428 de lei pentru detergent automat lichid și 468.082 de lei pentru săpun de rufe.

99 de prezervative pentru deținutele de la Târgșor

Printre contractele de milioane de lei, pe platforma de achiziții publice este rătăcit și un contract de doar 71,28 de lei în baza căruia au fost cumpărate 99 de prezervative cu aromă de banane, solicitate de Penitenciarul de Femei de la Târgșor, județul Prahova.

Un alt acord cadru semnat anul trecut de către administrația penitenciarelor vizează achiziția de pături. Potrivit SICAP ANP a cumpărat pături în valoare de 743.164 lei. Conform desfășurătorului, în baza acordului, cu suma de bani alocată se pot cumpăra minim 1765 bucăți și maxim 3589 bucăți.

Un milion de lei pentru cătușe

Aproape două milioane de lei au fost alocați pentru cumpărarea de cătușe și alte echipamente necesare pentru imobilizarea deținuților. 693.970 de lei au fost alocați pentru achiziționarea de cătușe metalice – aproximativ 1570 de bucăți, 42.581 de lei pentru cătușe de unică folosință, 114.777 lei pentru curele de imobilizare din piele, 54.397 de lei pentru centuri de imobilizare, 59.850 de lei pentru scuturi de imobilizare, 944.474 de lei pentru măști contra gazelor.

Pentru transportul deținuților ANP a alocat 109.786.821 lei pentru achiziționarea de autospeciale cu capacitate de 16 și 22 locuri, acordul cadru fiind valabil pentru o perioadă de 36 luni. Două loturi de astfel de mașini au fost deja achiziționate, primul în valoare de 39.386.925 de lei pentru dube cu capacitate de22 de locuri, iar cel de-al doilea, în valoare de 23.671.928 de lei, pentru autospeciale de capacitate mai mică, de doar 16 locuri.

Pentru utilități, Administrația Națională a Penitenciarelor a alocat, în august 2025, 23.671.928 de lei pentru un acord cadru de furnizare energie electrică pentru o perioadă de 10 luni, iar pentru furnizarea de gaze pentru o perioadă de 12 luni, suma de 45.068.192 de lei.

Numărul de deținuți a crescut continuu din 2019, când au fost raportate aproximativ 18.700 de persoane private de libertate, ajungând la 24.606 în 2024 și depășind 25.000 în 2025, cu un grad de ocupare ridicat în penitenciare. Pe site-ul ANP, la 8 ianuarie 2026, erau 25.430 de persoane private de libertate, tendința fiind clar în creștere.

Pentru a rezolva suprapopularea închisorilor din România, în județul Prahova, în comuna Berceni, se construiește un penitenciar de maximă siguranță cu 1.000 de locuri de detenție. Contractul a fost semnat pe 29 decembrie 2023, cu o valoare de 620 milioane lei (fără TVA) pentru execuție, totalul investiției fiind e 850 milioane lei. Lucrările au început în martie 2024 cu termen de finalizare în 2028.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE