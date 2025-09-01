Cât costă și cum se plătește asigurarea medicală în România

Aproximativ 650.000 de persoane vor rămâne fără asigurare medicală începând de azi, 1 septembrie 2025. Aceste persoane, până acum coasigurate în sistemul public de sănătate, vor trebui să plătească pentru a-și menține asigurarea.

Schimbarea afectează soți, soții și părinți fără venituri, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

Guvernul a stabilit suma anuală pentru menținerea asigurării medicale la 2.430 de lei. Aceasta reprezintă 10% din salariul minim pe 6 luni. Plata poate fi efectuată integral sau în două tranșe:

  • Prima tranșă: 25% (607,5 lei)
  • A doua tranșă: 75% (1.822,5 lei), scadentă până la 25 mai 2026

Procedura pentru menținerea calității de asigurat

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a detaliat pașii necesari:

  • Depunerea Declarației Unice la ANAF
  • Plata primei tranșe
  • Achitarea celei de-a doua tranșe până la termenul stabilit
  • Important de menționat, persoanele coasigurate pot efectua aceste demersuri și în nume propriu.

Categorii exceptate de la plata contribuției

Deși coasigurații vor fi nevoiți să își plătească CASS de la 1 septembrie, există și o serie de categorii care vor fi exceptate de la noua măsură:

  • Copiii și tinerii până la 26 de ani (elevi, studenți)
  • Persoanele cu handicap
  • Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei
  • Femeile însărcinate și lăuzele

Bolnavii oncologici beneficiari de programe naționale de sănătate, fără surse de venit, sunt de asemenea exceptați.

Această modificare legislativă va afecta semnificativ bugetul multor familii. Persoanele care până acum beneficiau gratuit de asigurare medicală vor trebui să aloce fonduri pentru aceasta. Este important de menționat că pensionarii incluși în programele de sănătate, cu pensii peste 3.000 de lei, vor trebui să plătească contribuția. Excepția nu se aplică automat în acest caz.

Ce este asigurarea de sănătate la stat în România

Asigurarea de sănătate la stat în România reprezintă un sistem public de asigurări sociale care asigură accesul cetățenilor la servicii medicale și medicamente esențiale. Începând cu 1 august 2025, prin Legea nr. 141/2025, au fost stabilite noi reguli privind cine este asigurat fără plata contribuției și cine trebuie să plătească contribuția la sănătate.

Principalele aspecte sunt:

  • Sunt asigurați fără plata contribuției copiii până la 18 ani, tinerii până la 26 de ani care sunt elevi sau studenți, femeile însărcinate și lăuzele, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, persoanele cu handicap, bolnavii oncologici fără venituri, persoanele aflate în arest sau în penitenciar, victimele traficului de persoane, voluntarii în servicii de urgență și donatorii de celule stem.
  • Categoria celor care plătesc contribuție la sănătate include pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei, persoanele care beneficiază de anumite indemnizații, șomeri, persoane cu ajutor social, persoane în concediu de creștere copil etc.
  • Asigurarea de sănătate la stat oferă acces la serviciile medicale de bază și medicamentele necesare, fiind susținută financiar prin aceste contribuții sociale obligatorii.
Asigurarea de sănătate la stat în România este un mecanism de protecție socială care garantează accesul la tratament medical pentru toți asigurații, fie că plătesc contribuții sau beneficiază de calitatea de asigurat fără plată, conform legislației în vigoare din 2025.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine"

