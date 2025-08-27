Cât costă benzina și motorina în destinațiile de vacanță preferate ale românilor

Bulgaria este de departe destinația europeană cu cele mai bine prețuri. În țara vecină, turiștii pot alimenta cu 1,22 euro pentru un litru de benzină și 1,21 euro pentru motorină. Prețurile sunt cu aproximativ 25-30 de eurocenți pe litru mai mici decât în România, făcând din Bulgaria o opțiune bună pentru turiștii care merg în special în Grecia.

Nu de puține ori, turiștii români aleg să „facă plinul” înainte de granița cu statul elen, tocmai pentru a-și asigura un plin la un preț accesibil.

Grecia, deși populară printre turiștii români, are prețuri mai ridicate la benzină și motorină. Un litru de benzină costă în medie 1,74 euro, iar motorina este puțin mai ieftină, la nivelul prețurilor din România. Pe insule, prețurile pot fi chiar mai mari.

În Muntenegru, prețurile sunt mai avantajoase decât în România și Serbia, cu 1,43 euro pentru un litru de benzină și 1,34 euro pentru motorină.

Albania surprinde negativ la acest capitol, fiind țara dintre destinațiile preferate de români cu cei mai scumpi carburanți. Atât benzina, cât și motorina costă aproximativ 1,78 euro pe litru.

Croația prezintă prețuri similare cu România la benzină (1,47 euro/litru) și mai avantajoase la motorină (1,42 euro/litru).

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

Turcia se evidențiază cu cele mai mici prețuri dintre toate destinațiile menționate. Conform sursei citate, un litru de benzină costă echivalentul a 1,07 euro, iar motorina 1,08 euro.

Rute și opțiuni de tranzit

În funcție de punctul de plecare din România și destinația aleasă, turiștii au la dispoziție diferite rute de tranzit. Cei care se îndreaptă spre Grecia din estul țării, ruta prin Bulgaria este preferabilă, în timp ce cei din centru sau vest pot opta pentru traseul prin Serbia și Macedonia.

Pentru Turcia, traseul prin Bulgaria este cel mai comun, indiferent de punctul de plecare din România. Pe de altă parte, odată cu deschiderea Drumului Express Pitești – Craiova, turiștii au o variantă mult mai rapidă și mai accesibilă de a ajunge din țară pe litoral în țara vecină față de drumurile din nordul Bulgariei.

Prețurile carburanților în țările de tranzit

Serbia are prețuri ușor mai mari decât România, cu 1,52 euro pentru un litru de benzină și 1,63 euro pentru motorină.

Macedonia oferă prețuri avantajoase, în special pentru mașinile diesel, cu 1,34 euro pentru benzină și doar 1,10 euro pentru motorină.

Bosnia și Herțegovina se remarcă cu prețuri foarte competitive: 1,19 euro pentru un litru de benzină și 1,20 euro pentru motorină.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Factori de luat în considerare la planificarea rutei

Pe lângă prețurile carburanților, șoferii trebuie să ia în calcul și alți factori când își planifică ruta:

Calitatea infrastructurii rutiere

Timpul de așteptare la punctele de trecere a frontierei

Distanța totală de parcurs

Eventuale taxe de drum sau de pod

Recomandări pentru șoferi

În funcție de destinație și ruta aleasă, șoferii pot optimiza costurile de călătorie prin alimentarea strategică în țările cu prețuri mai avantajoase:

Turiștii care se îndreaptă spre Croația pot beneficia de prețurile avantajoase din Bosnia și Herțegovina.

Cei care aleg Turcia ca destinație vor găsi cele mai mici prețuri la carburanți chiar la destinație.

Alegerea rutei optime pentru vacanța cu mașina implică un echilibru între costul carburanților, timpul de călătorie și confortul drumului. Prețurile avantajoase din țări precum Bulgaria, Bosnia și Herțegovina sau Turcia pot influența semnificativ bugetul de călătorie.

Este important ca șoferii să se informeze în prealabil asupra prețurilor actuale și să-și planifice alimentările în funcție de acestea. De asemenea, verificarea stării drumurilor și a eventualelor lucrări în desfășurare poate preveni surprizele neplăcute pe parcursul călătoriei.