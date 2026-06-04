Ce comparăm, de fapt

Aici nu vorbim despre costul curentului, benzină, RCA, CASCO, impozit, depreciere sau preț de achiziție. Vorbim strict despre întreținere: revizii, filtre, lichide, frâne, anvelope și verificări periodice.

Pentru un calcul realist în România, putem lua două exemple simple:

o electrică mică, de tip Dacia Spring;

o mașină mică pe benzină, de tip Dacia Sandero/Logan 1.0;

separat, un SUV electric premium, de tip BMW iX/iX3, ca să vedem unde electrica nu mai este atât de ieftină.

Diferența importantă este aceasta: electrica are mai puține piese care cer service clasic, dar când intri în zona premium, anvelopele mari, suspensia, frânele, caroseria și electronica pot ridica serios costurile.

Pe un an, electrica mică este mai ieftină, dar nu dramatic

La o mașină pe benzină, revizia de bază înseamnă ulei de motor, filtru de ulei, filtru de aer, filtru de habitaclu, verificări și manoperă. Un dealer Dacia din Timișoara afișează pentru motorizările Dacia 1.0 benzină pachete de revizie de la 970 de lei, cu TVA inclusă.

La o electrică, dispar uleiul de motor, filtrul de ulei și multe piese de motor termic. Rămân însă filtrul de habitaclu, lichidul de frână, lichidul de răcire pentru sistemul electric, verificările de siguranță și anvelopele. Un exemplu concret: o revizie la patru ani pentru Dacia Spring, la 41.230 km, a costat 1.225,28 de lei cu TVA, potrivit unei facturi publicate de Mașini Corecte.

Pentru un șofer care merge 15.000 km pe an, fără reparații neprevăzute, un calcul realist arată așa:

electrică mică: aproximativ 700-1.300 de lei/an;

benzină mică: aproximativ 1.400-2.200 de lei/an;

economie realistă pentru electrică: 500-1.000 de lei/an.

Asta este partea pe care mulți o exagerează. Electrica este mai ieftină la service, dar economiile uriașe nu vin din întreținere. Economiile mari vin, de obicei, din curent vs benzină, dacă poți încărca acasă.

Dacia Sandero, una dintre puținele mașini sub 15.000 de euro, Foto: Shutterstock

Pe 5 ani, diferența devine vizibilă

Pe 5 ani, calculul începe să conteze mai mult. O mașină pe benzină va avea mai multe revizii clasice, schimburi de ulei, filtre, eventual bujii, lichid de frână, plăcuțe, poate discuri, în funcție de stilul de condus și rulaj.

O electrică va avea mai puține operațiuni, iar frânele pot ține mai mult datorită frânării regenerative. Asta nu înseamnă că frânele sunt ignorate. Din contră, ele trebuie verificate, curățate și uneori lubrifiate, mai ales pentru că se folosesc mai rar și pot apărea probleme de coroziune sau gripare. Electricele au nevoie în continuare de rotații ale anvelopelor, schimburi de lichide, filtre de aer/habitaclu și verificări ale sistemului de răcire, chiar dacă au mai puține piese în mișcare decât mașinile termice.

Pe 5 ani, la 15.000 km/an, estimarea realistă este:

electrică mică: 4.000-6.500 de lei;

benzină mică: 7.500-11.000 de lei;

economie realistă pentru electrică: 3.000-5.000 de lei.

Aici electrica începe să arate clar mai bine. Nu pentru că nu are întreținere, ci pentru că întreținerea este mai simplă și mai rară.

Pe 10 ani apare întrebarea despre baterie

Pe 10 ani, discuția devine mai complicată. La o mașină pe benzină, pot apărea costuri mai mari: ambreiaj, distribuție, evacuare, senzori, injectoare, suporturi motor, probleme la cutie sau sistemul de răcire. Nu se întâmplă toate la fiecare mașină, dar riscul crește odată cu vârsta.

La o electrică, marea întrebare este bateria. În mod normal, bateria nu se schimbă preventiv, așa cum schimbi uleiul. Majoritatea bateriilor sunt gândite să țină mulți ani, iar garanțiile sunt de obicei de 8 ani sau 160.000 km, uneori mai mult. Problema apare dacă bateria se degradează puternic sau dacă apare o defecțiune după garanție.

Estimările internaționale pentru înlocuirea completă a bateriei variază mult. Pentru 2026 costurile sunt între ~5.000 și~ 22.000 de dolari, în funcție de model și mărimea bateriei, dar notează că majoritatea proprietarilor nu ajung să plătească o baterie completă datorită garanțiilor. În multe cazuri, reparația poate însemna înlocuirea unor module/celule, nu a întregului pachet.

Pe 10 ani, fără o problemă majoră la baterie, calculul arată așa:

electrică mică: 9.000-15.000 de lei;

benzină mică: 17.000-25.000 de lei;

economie realistă pentru electrică: 8.000-10.000 de lei sau mai mult.

Dar dacă bateria are o problemă serioasă în afara garanției, calculul se poate schimba complet. Nu este scenariul obișnuit, dar este riscul mare pe care cumpărătorul de electrică second-hand trebuie să-l înțeleagă.

SUV electric premium: aici economia poate dispărea parțial

Exemplul Dacia Spring este util, dar nu spune toată povestea. O electrică mică și ușoară este una. Un SUV electric premium de peste două tone este altceva.

La un BMW iX sau iX3, întreținerea de rutină poate fi în continuare mai simplă decât la un SUV pe benzină sau diesel. BMW România spune că pentru automobilele electrice există pachete BMW Service Inclusive de până la 6 ani, cu posibilitate de extindere până la 10 ani.

Dar costurile reale pot urca din alte zone:

anvelope mari, scumpe și uzate mai rapid;

geometrie și suspensie mai costisitoare;

frâne mari, chiar dacă se uzează mai rar;

senzori, camere, radare și elemente de caroserie scumpe;

manoperă premium în rețeaua oficială;

costuri mari dacă apar probleme la sistemul de înaltă tensiune după garanție.

Pentru un BMW iX, costurile realiste de întreținere în primii 5-6 ani pot fi în jur de 400-700 de dolari pe an, în special pentru anvelope, geometrie, lichid de frână și vizite de service, înainte de reparații neprevăzute.

În România, asta se traduce ușor în câteva mii de lei pe an dacă intră în calcul anvelope premium, service oficial și piese scumpe. Deci electrica premium rămâne mai simplă mecanic, dar nu devine automat ieftină de ținut.

Concluzia: electrica este mai ieftină la întreținere, dar doar dacă nu apare problema mare

Pe un an, o electrică mică poate economisi realist 500-1.000 de lei față de o mașină mică pe benzină. Pe 5 ani, diferența poate ajunge la 3.000-5.000 de lei. Pe 10 ani, dacă bateria rămâne sănătoasă, economia poate trece de 8.000-10.000 de lei.

Dar ideea că o electrică nu are întreținere este falsă. Are anvelope, frâne, lichide, filtre, verificări și, la modelele premium, costuri care pot deveni serioase.

Verdictul corect este acesta: o electrică mică este mai ieftină și mai simplu de întreținut decât o mașină pe benzină. Un SUV electric premium este mai simplu mecanic decât un SUV termic, dar nu este ieftin de ținut. Iar după 8-10 ani, adevărata întrebare nu mai este revizia, ci starea bateriei și costul unei eventuale reparații.

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