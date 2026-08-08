Sénéquier se află pe Quai Jean Jaurès, pe cheile portului, chiar pe bulevardul în care se încheia defilarea jandarmilor din „Jandarmul din Saint-Tropez” (1964). în care Louis de Funès (1914-1983) îl interpretează pe rigidul plutonier Ludovic Cruchot.

De la un mic sat de pescari la o stațiune de coastă de renume internațional încă din anii ’50, Saint-Tropez a devenit epicentrul Riviere Franceze, „iar Sénéquier, piatra de temelie a acestuia”, notează site-ul iconicului restaurant.

Brandul a fost creat în 1887 de cofetarii Martin și Marie Sénéquier, care și-au deschis o cofetărie în Place Aux Herbes. Distrus în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, apoi reconstruit în anii ’50, Sénéquier este acum proprietatea lui Thierry Bourdoncle.

Marea terasă cu boltă roșie, cu priveliște splendidă spre port

În port se află Café Sénéquier, fondată în 1930, dar din 1887, în piața Place Aux Herbes, între Notre-Dame-de-l’Assomption și port, este cofetăria cu același nume. Când primii artiști și scriitori au sosit aici, familia Sénéquier le oferea deja rețete „ancestrale”, printre care nuga albă sau produse de patiserie provensale.

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Marea terasă cu boltă roșie, cu o priveliște splendidă asupra portului, a devenit, în timp, o adevărată „scenă” a Rivierei Franceze. Soare, gastronomie rafinată, show!

Nu poți trece prin oraș fără să te oprești la Sénéquier. Măcar să arunci o privire!

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Și Dumnezeu a creat… Riviera Franceză

Sunt cele mai căutate și faimoase mese din portul Saint-Tropez, vizavi de iahturi și de veliere. Localul a fost făcut celebru de legendara Brigitte Bardot, care mânca adesea acolo în timpul filmărilor pentru „Et Dieu crée la femme”. Parcă sună mai frumos în franceză.

Indiferent de perioada anului, este o adevărată plăcere să stai la masă la Sénéquier. Chiar și casa de modă Chanel a ales acest loc prestigios pentru o prezentare de modă, în 2011. De asemenea, Giorgio Armani (1934-2025) și Karl Lagerfeld (1933-2019) erau clienți fideli.

De la Chanel, Bardot și De Funès la Elton John și Sting

Cafeneaua a fost punct de întâlnire istoric pentru artiști, muzicieni și actori renumiți, precum Brigitte Bardot, Pablo Picasso și Louis de Funès.

De Funès a imortalizat zona în filmele sale de succes din seria „Le Gendarme”, transformând portul și localurile din Saint-Tropez în simboluri globale ale comediei franceze.

Cafeneaua cu o istorie fastuoasă are un rol central în „Nouvelle Vague”, o mișcare artistică importantă, un punct de cotitură esențial în cinematografia franceză (1956-1963). Faima sa a continuat în serialul Netflix „Emily in Paris”.

„Sénéquier își duce oaspeții înapoi în timp pentru a experimenta cele mai pline de glamour zile ale Rivierei Franceze și continuă astăzi să găzduiască oaspeți ultra-VIP precum Elton John sau Sting”, notează BlogStTropezHouse.

Între „fileul gătit la perfecție” și ambalajul de 2 euro

Pe site-urile de specialitate, Sénéquier are nota 3,4 (din 5) pe TripAdvisor, din aproape 2.400 de recenzii. Care sunt mixte.

„Locație excelentă pentru a te bucura de Saint Tropez; în opinia noastră, Spritz-ul Saint Tropez este cel mai bun și mai scump spritz din lume”, a scris cineva.

„Am avut cea mai bună mâncare din întreaga noastră experiență în Saint Tropez aici. Fileul a fost gătit la perfecție, tăiețeii lor în unt (nu sunt în meniu, dar trebuie să ceri) sunt delicioși. Serviciul a fost impecabil. Recomand cu căldură, am ajuns să luăm 3 mese aici pentru că a fost atât de bun!”, a comentat alt vizitator.

Jecmăneală! Antricot cu sos bernez 65 de euro fără garnitură, nici măcar o frunză mică de salată. Garnitură de cartofi prăjiți 11 euro. Era atât de puțin bernez, încât am cerut mai mult. După 15 minute de așteptare, antricotul meu era complet rece. Mi-au adus înapoi echivalentul unei lingurițe într-un vas mic. Mi-au cerut 2 euro. E o glumă.

În fine, un client s-a arătat „foarte dezamăgit de atitudinea restaurantului Sénéquier din Saint-Tropez. Am cumpărat o simplă tabletă de nuga cu 17 euro și am cerut o mică folie cadou cu sigla casei: mi s-a cerut încă 1 euro pentru asta. A percepe o taxă pentru un ambalaj simplu pentru o achiziție deja prea scumpă este mărunt și complet nepotrivit pentru un local care își propune să fie de lux. Sentimentul comercial și al eleganței pare să fi dispărut. Pe de altă parte, cină excelentă cu o priveliște divină”.

Guacamole de 27 de euro, caviar – de 650

Care sunt prețurile la Sénéquier?

Antreuri

Guacamole condimentat; și cartofi prăjiți – 27 de euro;

Foie-gras de rață – 46 de euro;

Calamari prăjiți cu sos spicy – 38 de euro;

Caviar Golden Imperial, 50 de grame – 280 de euro, 200 de grame – 660 de euro

Tartar de somon – 33 de euro;

Salată de hormar, spanac și fasole verde – 68 de euro.

Feluri principale

Lup de mare cu maioneză – 63 de euro;

Somon la abur – 48 de euro:

Ravioli cu ricotta – 49 de euro:

Ficat de vițel – 55 de euro;

Cheeseburger cu bacon – 39 de euro;

Antricot cu sos bernez – 59 de euro;

Salată Caesar cu pui rotisat – 37 de euro;

Limbă de mare – 97 de euro;

Omletă cu trufe și salată – 49 de euro;

Homar întreg cu paste linguini gătite cu roșii – 235 de euro.

Garnituri

Piure, cartofi prăjiți, orez basmati – 11 euro.

Desert

Creme Caramel – 35 de euro;

Mousse ciocolată – 37 de euro;

Nougat – 25 de euro;

Pavlova – 19 euro:

Tartă tropeziană – 17 euro

Înghețată 3 cupe – 24 de euro.

Cel mai „ieftin” fel: „pește sălbatic” (doradă, lup de mare, biban) la cuptor – 20 de euro/120 de grame.

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Noul proprietar a reușit „trezirea frumoasei adormite”

De la preluarea localului de către Thierry Bourdoncle, deja proprietar al numeroase restaurante din Paris, și grupul lui s-a reușit „trezirea frumoasei adormite”, se notează pe site-ul grupului. Bourdoncle, un antreprenor din Aveyron, este puternic atașat valorilor tradiționale și autenticității.

Cea mai cunoscută terasă din lume și-a păstrat culorile și clienții fideli, dar combină cu subtilitate spiritul restaurantului din secolul al XIX-lea și modernitatea. Lemnăria și parchetul vechi sunt acordurile perfecte în jurul unui meniu de calitate. Șampania și cocktailurile curg până la ora 1.00!

Indiferent cine este la conducere și de prețuri, Sénéquier rămâne o instituție în Saint-Tropez.

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