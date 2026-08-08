Mozart, un motan tigrat, a fost descoperit pe 25 iulie în zona Lège-Cap-Ferret de o asociație care s-a mobilizat pentru a oferi ajutor animalelor în timpul incendiilor, relatează publicația franceză L’Independant.

O voluntară a găsit animalul rătăcit, l-a hrănit și i-a oferit adăpost temporar, în speranța de a-i identifica proprietarul. Grație microcipului său, s-a descoperit că motanul aparține unei femei care locuiește acum în Côte-dOr.

„Când am fost contactată și mi s-a spus că motanul meu este viu, nu mi-a venit să cred”, a mărturisit stăpâna lui Mozart.

Inițial, femeia a crezut că este vorba despre Gandhi, actuala sa pisică, dar a fost uimită să afle că Mozart, motanul pe care îl pierduse în 2009, a supraviețuit și a fost găsit după atâția ani.

„Când am văzut poza, l-am recunoscut imediat. Este ireal!”, a spus aceasta.

În 2009, pe vremea când stăpâna lui Mozart era studentă în Bordeaux, pisoiul a fost pierdut de două ori înainte ca acesta să dispară definitiv. După ce femeia și-a încheiat studiile, s-a mutat în Côte-dOr, crezând că motanul său fusese pierdut pentru totdeauna. A adoptat un alt animal de companie, pe care l-a numit Gandhi.

Acum, după aproape două decenii, Mozart și-a regăsit drumul spre stăpâna sa. Voluntara care l-a salvat a confirmat că animalul este sănătos și pregătit să se întoarcă acasă.

Într-un alt caz, o familie din Valence, Franța, a avut parte de o veste cu adevărat fericită cu doar câteva zile înainte de Crăciun. După 11 ani de la dispariția sa, un motan pe nume Félix s-a reîntors la familia lui.



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