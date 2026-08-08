Vedeta a vorbit deschis despre procedurile prin care trece în prezent și despre modul în care evoluează starea ei.

Alina Pușcău: „Mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul”

Aflată în fața unui moment extrem de dificil, Alina Pușcău a spus că a început deja pregătirile pentru schema de tratament pe care medicii o stabilesc în funcție de evoluția bolii. Ea a precizat că este foarte amețită din cauza perfuziei și abia reușește să vorbească.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… Doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a spus modelul, potrivit Spynews.

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În ceea ce privește schema terapeutică pe care o va urma, Alina Pușcău a oferit clarificări despre ipoteza chimioterapiei și despre posibilitatea unei intervenții chirurgicale în viitorul apropiat. Medicii din Los Angeles analizează îndeaproape reacția organismului la primele proceduri înainte de a lua o decizie finală.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina Pușcău, conform aceleiași surse.

Fotomodelul a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre lupta pe care o duce în prezent, dezvăluind că suferă de cancer la sân, iar boala a intrat în metastază.

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