Disponibilă pentru pre-comandă la prețul de 880.000 de dolari, această inovație ar putea revoluționa modul în care ne deplasăm.

Potrivit Forbes, Airbike este un vehicul ușor, propulsat de jeturi, care promite să transforme experiența transportului.

Dezvoltată de inventatorul polonez Tomasz Patan

Airbike este creația lui Tomasz Patan, un antreprenor polonez care a lucrat în secret la acest proiect timp de mai mulți ani.

Cu o greutate de doar 30 de kilograme, mult mai puțin decât o motocicletă obișnuită, Airbike utilizează mai multe motoare cu reacție în loc de elice sau rotoare.

Patan afirmă că obiectivul său a fost întotdeauna „să creeze o mașină de zbor personală care să arate ca ceva dintr-un film science fiction, dar bazată pe tehnologie fiabilă”.

Rezultatul este un vehicul funcțional cu performanțe reale.

Caracteristici tehnice și operaționale

Airbike poate susține o greutate de până la 95 de kilograme și atinge o viteză maximă de 101 km/h. Autonomia sa este de aproximativ 10 minute, limitându-i utilizarea la zboruri recreative și demonstrative.

Vehiculul se încadrează în categoria ultraușoară conform reglementărilor U.S. CFR Part 103, ceea ce înseamnă că nu necesită licență de pilot.

Poate fi alimentat cu combustibil pentru avioane cu reacție, kerosen obișnuit, motorină sau biodiesel, iar realimentarea durează mai puțin de un minut.

Experiența de zbor

Pilotul adoptă o poziție înclinată înainte, folosind comenzi similare celor de pe o motocicletă. Un software de stabilizare efectuează mare parte din munca tehnică, făcând operarea simplă și neavând nevoie de pregătire în aviație.

Patan subliniază că experiența emoțională este la fel de importantă ca tehnologia. El afirmă că pilotul „simte libertatea de a se mișca în trei dimensiuni cu puțin efort, apropiindu-se de senzația de zbor ca și când ar fi un personaj fictiv”.

Limitări și perspective de viitor

Patan recunoaște limitările actuale ale Airbike, descriind modelul ca fiind de primă generație. Principala sa utilizare este recreativă, deși mobilitatea sa rapidă și dimensiunea redusă pot fi avantajoase în situații specifice.

Potrivit Forbes, un obstacol major este prețul. La 880.000 de dolari, accesul este limitat la un public cu venituri ridicate.

Cu toate acestea, Airbike reprezintă un punct de reper în aviație, fiind „prima motocicletă zburătoare propulsată de jeturi care realizează un zbor stabil și controlat fără utilizarea elicelor”.

Impact asupra industriei

Lansarea Airbike ar putea influența următoarea fază a mobilității aeriene personale. Producători majori precum Hyundai, Volkswagen și Rolls-Royce dezvoltă, de asemenea, vehicule aeriene personale, cum ar fi mașini zburătoare și aeronave electrice cu decolare și aterizare verticală.

Înregistrări recente ale zborului de testare arată Airbike plutind și aterizând, deschizând perspectiva unor noi forme de turism și explorare în zone greu accesibile.

