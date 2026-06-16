În era digitală, routerul devine un element indispensabil în casele noastre, oferind conexiuni Wi-Fi pentru activități de zi cu zi, de la streaming la muncă online.

Cu toate acestea, mulți utilizatori se confruntă periodic cu probleme precum viteza redusă sau întreruperi în semnalul Wi-Fi. Soluția? Un simplu restart, o metodă recomandată frecvent, dar adesea ignorată.

Potrivit experților, repornirea periodică a routerului poate preveni acumularea erorilor de sistem, blocajele proceselor și supraîncărcarea memoriei interne.

„Routerul este, în esență, un minicalculator, iar ca orice sistem, are nevoie de întreținere regulată pentru a funcționa optim, explică Adnan Ahmed, specialist IT

Restartarea șterge datele temporare acumulate, elimină procesele defectuoase și reîncarcă sistemul de operare, oferindu-i dispozitivului un „nou început”.

Cât de des ar trebui să repornim routerul?

Deși nu există o regulă strictă, recomandarea generală este să reporniți routerul o dată pe lună. Această frecvență este suficientă pentru a preveni problemele minore, fără a deveni o sarcină obositoare.

Dacă observați încetiniri sau întreruperi în conexiune, este indicat să efectuați imediat această operațiune.

Totuși, este important să reținem că nu toate problemele de internet sunt cauzate de router. Factori precum supraîncărcarea rețelei la nivelul furnizorului, amplasarea greșită a dispozitivului sau defecțiunile echipamentelor conectate pot afecta performanța Wi-Fi.

Cum se face corect repornirea?

Mulți utilizatori greșesc când opresc routerul pentru câteva secunde și îl pornesc imediat. Experții recomandă să scoateți routerul din priză și să așteptați cel puțin 30 de secunde înainte de a-l conecta din nou. Această pauză este esențială pentru închiderea completă a proceselor interne. «Cel mai simplu mod de a reporni complet routerul este să-l scoateți din priză, să așteptați 30 de secunde și să-l reconectați», explică Adnan Ahmed.

După repornire, este normal ca routerul să aibă nevoie de câteva minute pentru a restabili conexiunea cu rețeaua furnizorului de internet.

Amplasarea routerului contează

Performanța Wi-Fi depinde și de locația routerului. Cel mai bine este să amplasați dispozitivul în centrul locuinței, departe de posibile surse de interferență, cum ar fi televizoarele, cuptoarele cu microunde sau acvariile. Acestea pot reduce semnificativ intensitatea semnalului.

De asemenea, setarea antenelor joacă un rol important. În timp ce mulți preferă să le orienteze vertical, experții sugerează să le poziționați în unghiuri diferite pentru a optimiza recepția semnalului pe toate dispozitivele conectate.

Funcția de restart automat: o soluție modernă

Modelele recente de routere vin cu opțiuni avansate, inclusiv aplicații mobile care permit gestionarea de la distanță. Unele oferă chiar posibilitatea programării unui restart automat.

De exemplu, puteți seta routerul să se repornească o dată pe lună, noaptea, când utilizarea internetului este minimă. Acest lucru asigură întreținerea regulată fără eforturi suplimentare.

Diferența dintre restart și reset

Este esențial să facem diferența între „restart” și „reset”. Restartul înseamnă oprirea și pornirea dispozitivului, păstrând setările și parolele. Resetarea revine la configurația din fabrică, ștergând toate setările personalizate.

„Butonul de resetare ar trebui apăsat doar în cazuri extreme”, avertizează Ahmed.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE