Cât te costă, de fapt, lucrurile rezolvate din mers?

Un transfer urgent, un schimb valutar făcut în ultima clipă, o problemă medicală apărută în vacanță. Luate separat, par cheltuieli peste care trecem repede. Adunate, ne arată cât ne costă, de fapt, improvizația financiară.

Este 6:47. Taxiul spre aeroport ajunge în 13 minute, bagajul încă nu se închide și abia atunci îți amintești că nu ai schimbat banii. „Mai târziu” tocmai a devenit acum.

Deschizi aplicația, faci schimbul și pleci. Ai rezolvat.

Numai că, atunci când rezolvăm ceva pe fugă, rareori ne mai uităm și la cost. Poate nu ai prins cel mai bun curs. Poate ai plătit un comision pe care nu l-ai observat. Poate diferența nu pare suficient de mare încât să-i dai importanță.

Și totuși, toate aceste sume mici se adună.

Costurile pe care le trecem cu vederea

Un studiu realizat de Frappe Digital pentru ING Bank România, în perioada 16–17 aprilie 2026, arată că 62% dintre români ajung periodic să ia decizii financiare pe moment. Aproape unul din patru estimează că pierde astfel peste 200 de lei pe lună, iar 22% spun că nu știu cât îi costă aceste improvizații.

E de înțeles. Nimeni nu ține o evidență separată pentru un comision plătit la un transfer urgent, diferența de curs dinaintea unei plecări sau cumpărăturile făcute la preț de aeroport pentru că zborul a întârziat. Plătim, rezolvăm și mergem mai departe.

Factura există, doar că nu o primim niciodată întreagă.

Transferurile bancare sunt menționate de 25% dintre respondenți printre situațiile în care au întâlnit costuri neanticipate, iar schimbul valutar de 18%. Un român din patru schimbă banii chiar înainte de plecare. Nu neapărat pentru că așa și-a propus. Înaintea unei vacanțe, bagajele, rezervările, actele și drumul până la aeroport par mai urgente. Schimbul valutar rămâne pe listă până când nu mai poate fi amânat.

În călătorii, „ne descurcăm noi” poate deveni scump

O călătorie are propriul talent de a produce cheltuieli care nu apar în rezervare. Zborul întârzie. Bagajul ajunge a doua zi sau nu mai ajunge deloc. Copilul face febră. Mașina se oprește când mai sunt câteva sute de kilometri până la destinație.

Potrivit studiului, 66% dintre români au ajuns să plătească mai mult decât era necesar într-o călătorie din cauza improvizațiilor financiare. Aproape unul din cinci nu și-a făcut niciodată asigurare de călătorie.

O treime dintre cei care nu se asigură de fiecare dată spun că nu au avut până acum probleme serioase și s-au descurcat fără. Ceea ce este adevărat. Până în ziua în care apare o problemă pe care n-o mai poți rezolva doar cu puțină răbdare și mult noroc.

Treizeci la sută dintre respondenți spun că au plătit din propriul buzunar intervenții sau tratamente neacoperite de o asigurare. Alți 10% s-au confruntat cu cheltuieli neplanificate pentru asistență rutieră. În astfel de momente nu mai ai timp să compari variante. Ai nevoie de o soluție și ai nevoie de ea repede.

Pe factură nu apar numai banii

Pentru 19% dintre respondenți, improvizația financiară vine la pachet cu stres și cu senzația că nu mai dețin controlul.

Este timpul petrecut căutând informații când ai avea nevoie să fii deja pe drum. Grija că problema va costa mai mult decât îți permiți. Întrebarea dacă ai ales bine, pusă după ce plata a fost deja făcută.

Nu apare în extrasul de cont, dar este tot un cost.

Ce poți scoate de pe lista de lucruri neprevăzute?

Nu putem prevedea tot ce ni se întâmplă. Putem însă să avem câteva soluții pregătite pentru situațiile care tind să se repete.

Pachetele ING Go, ING More și ING Extra includ zero comisioane pentru transferurile incluse în pachet și pentru încasările în lei și euro, în condițiile fiecărui pachet.

ING Go și ING More oferă curs valutar avantajos pentru schimburi de până la 10.000 de lei pe lună. Cu ING Extra, cursul valutar avantajos nu are limită lunară.

Pentru cei care vor să economisească fără să depindă de momentul în care își amintesc să pună bani deoparte, ING More și ING Extra includ funcția Round Up. Plățile pot fi rotunjite automat, iar diferențele ajung într-un cont de economii. Pentru primii 2.000 de lei economisiți anual astfel se acordă o dobândă de 10%. Toate cele trei pachete oferă și cashback prin ING Bazar.

Printre beneficiile ING More și ING Extra se află și asigurarea pentru afecțiuni grave, pentru titular și copiii săi minori. Acoperirea este de 20.000 de lei pentru ING More și de 100.000 de lei pentru ING Extra, în condițiile asigurării.

Cele două pachete includ și asigurare de călătorie pentru titular și familie, precum și asistență rutieră în România și Europa. Asigurarea de călătorie acoperă urgențele medicale, întârzierea, pierderea, furtul sau deteriorarea bagajelor, întârzierea călătoriei și răspunderea civilă personală.

Nu toate aceste beneficii vor fi folosite în fiecare zi. Nici nu trebuie. Important este că pot fi deja la îndemână în ziua în care ai nevoie de ele.

Ai rezolvat-o din mers? Povestește-ne cum.

Libertatea și ING te invită să povestești o situație financiară pe care ai rezolvat-o din mers. Înscrie improvizația în concurs și poți câștiga.

Nu poți elimina neprevăzutul. Poți însă să faci în așa fel încât, atunci când tragi linie, să scrie mai puțin la TOTAL.

Mai puțină improvizație, mai multă structură: ING Go acoperă lucrurile esențiale de zi cu zi, ING More adaugă beneficii pentru economisire, asigurări și călătorii, iar ING Extra oferă o experiență premium, cu schimb valutar avantajos nelimitat, card Visa Platinum și acces în lounge-uri internaționale.

Studiu realizat de Frappe Digital pentru ING Bank România în perioada 16–17 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.051 de respondenți cu vârste între 18 și 65 de ani, din mediul urban, utilizatori de produse bancare. Cercetare cantitativă, cu o eroare maximă de eșantionare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.