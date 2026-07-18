Proiectul aduce modificări majore, stabilind o ierarhie clară în care șeful statului va fi cel mai bine plătit angajat al sectorului public. Potrivit datelor oficiale, indemnizațiile demnitarilor nu vor mai fi calculate fix, ci vor fi raportate direct la salariul minim brut pe economie prin coeficienți progresivi. Măsura are rolul de a elimina inechitățile din sistem și de a asigura o creștere predictibilă.

În prezent, președintele României încasează o indemnizație lunară netă de aproximativ 15.500 de lei. Odată cu intrarea în vigoare a noii grile de salarizare etapizată, aferentă perioadei 2026/2027, coeficientul atribuit șefului statului va fi fixat la 6,4702. Raportat la valoarea actuală a salariului minim brut pe țară de 4.325 de lei, indemnizația brută inițială a președintelui va deveni 27.984 de lei, echivalentul a circa 16.371 de lei net pe lună.

Marea transformare financiară se va produce însă treptat, până în anul 2031. Documentul prevede că președintele va beneficia de cel mai mare coeficient de ierarhizare din sectorul public, atingând în final pragul maxim de 8,0000. La nivelul economic actual, acest indicator garantează o sumă brută de aproximativ 34.000 de lei pe lună, adică circa 20.000 de lei net.

Evoluția salariului brut al președintelui conform coeficienților din proiect:

Perioada / AnulCoeficient din proiectSalariul Brut LunarSalariul Net Estimat (în mână)
În prezent25.530 lei15.500 lei
2026 / 20276,470227.984 lei16.371 lei
20286,852729.638 lei17.338 lei
20297,235131.292 lei18.306 lei
20307,617632.946 lei19.273 lei
2031 (Final)8,000034.600 lei20.241 lei

Concret, la finalul procesului de tranziție, în anul 2031, președintele României va avea un salariu net cu aproximativ 4.700 de lei net mai mare față de cel din prezent, adică un salariu majorat cu mai puțin de 900 de euro net, ținând cont de cursul actual leu-euro.

Noua formulă de calcul rezolvă și o anomalie întâlnită în administrație, în care anumiți directori sau primari ajungeau să aibă venituri net superioare președintelui țării prin cumulul de sporuri. Conform proiectului, indemnizația lunară pentru funcțiile de demnitate publică reprezintă singura formă de remunerare pentru activitatea desfășurată, fiind interzisă acordarea altor sporuri sau adaosuri salariale.

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