„Onorabila Comisie de Etică, mă bucur că iată sunt oameni demni şi oameni corecţi care ştiu să aprecieze just şi real toate probele pe care eu le-am prezentat, sunt sigur că din acest moment trebuie să înceteze toate denigrările, acţiunile care nu au niciun fel de concordanţă cu realitatea. Este un document scris alb-negru, asumat, aşadar trebuie să înceteze toate aceste denigrări la adresa mea, iar onoarea şi demnitatea colegilor mei pe care ţin neapărat să o apăr, este cea care mă determină ca toate aceste acţiuni pe care le fac să le duc până la capăt. Eu am spus un lucru foarte clar şi când am intrat, şi anume că adevărul este unul singur şi că voi merge să apăr acest adevăr la toate instanţele şi forurile”, a spus Cătălin Ioniță, la ieșirea de la Academia de Poliție, potrivit Mediafax.

Jurnalista Emilia Șercan de la PressOne a scris în ianuarie 2019 că șeful DGA a plagiat întreaga teză de doctorat, de la prima până la ultima pagină. Lucrarea de doctorat a lui Cătălin Ioniţă se numeşte „Criminogeneza infracţiunilor cibernetice” și are 196 de pagini.

Potrivit Mediafax, la finalul anului 2018, Academia de Poliţie, unde şi-a susţinut fostul şef al Poliţiei Române, actualmente şef DGA Cătălin Ioniţă, lucrarea de doctorat, a demarat verificări după acuzaţiile că acesta şi-ar fi plagiat teza de doctorat.

Decizia Comisiei de Etică a Academiei de Poliție vine în aceeași zi în care bărbatul care a amenințat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Șercan să înceteze cu dezvăluirile despre plagiatele din Academie a fost identificat și dus la audieri.

„Astăzi, în ziua în care un ofițer de poliție, angajat al Academiei de Poliție este saltat pentru că m-a amenințat cu moartea, Comisia de Etică a Academiei de Poliție a emis un punct de vedere prin care anunță că teza de doctorat a chestorului de Poliție Cătălin Ioniță, șeful DGA, NU ESTE plagiată”, a scris și Emilia Șercan pe Facebook.

Jurnalista susține, în postarea publicată joi, că în ianuarie 2019, când a început să scrie despre plagiatul lui Ioniță, a fost căutată de o persoană care i-a spus să nu publice subiectul, pentru că Ioniță „este un băiat bun”.

