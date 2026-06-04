Kim Jong-un spune că producția de material nuclear s-a dublat

Vizita a avut loc miercuri, 3 iunie. Kim Jong-un a fost însoțit de oficiali ai partidului, însă presa de stat nord-coreeană nu a precizat unde se află noua instalație și nici când a devenit operațională. Potrivit Yonhap, liderul nord-coreean a vorbit despre o consolidare „exponențială” a forțelor nucleare ale Coreei de Nord.

Kim Jong-un a susținut că producția de material nuclear de calitate militară a țării „s-a mai mult decât dublat” în ultimii cinci ani, iar liderul de la Phenian a cerut extinderea în continuare a arsenalului nuclear. El a legat acest obiectiv de planurile strategice pe termen lung ale Coreei de Nord.

Noua fabrică nucleară nu a fost localizată

Presa de stat nord-coreeană a publicat informații despre vizita lui Kim Jong-un, dar nu a spus unde se află instalația de producție de materiale nucleare. AP notează că imaginile difuzate de Phenian arată hale cu centrifuge. Nu au fost publicate însă detalii despre amplasarea fabricii sau despre momentul în care aceasta a început să funcționeze.

Coreea de Nord prezintă programul nuclear drept o măsură de apărare față de Statele Unite și Coreea de Sud. Washingtonul și Seulul urmăresc dezvoltarea arsenalului nord-coreean, în condițiile în care regimul de la Phenian nu permite verificări independente.

Câte arme nucleare ar avea Coreea de Nord

Coreea de Nord nu anunță oficial câte focoase nucleare deține. Din acest motiv, estimările experților diferă. Potrivit Reuters, unele estimări indică aproximativ 50 de focoase nucleare, însă AP citează experți care vorbesc despre peste 100 de focoase.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat, în ianuarie 2026, că Phenianul produce anual suficient material nuclear pentru a fabrica între 10 și 20 de arme nucleare.

„Chiar şi astăzi, în Coreea de Nord se produce încă suficient material nuclear pentru a fabrica 10 până la 20 de arme nucleare pe an”, a declarat Lee Jae Myung.

Liderul sud-coreean a avertizat că pericolul nu se oprește la Peninsula Coreeană. El a spus că, odată ce Phenianul va considera că are suficiente arme pentru a-și proteja regimul, surplusul ar putea ajunge în afara granițelor Coreei de Nord.

„Şi, odată ce va exista un exces, acestea vor merge în străinătate, dincolo de graniţele sale. Atunci va apărea un pericol global”, a spus președintele sud-coreean.

Ce tipuri de arme nucleare are Coreea de Nord

Specialiștii spun că arsenalul nuclear nord-coreean este greu de evaluat, dar există câteva direcții clare. Coreea de Nord are arme nucleare bazate pe material fisionabil, adică plutoniu și uraniu puternic îmbogățit. Acestea pot fi folosite pentru focoase montate pe rachete balistice.

Phenianul a testat de-a lungul anilor arme nucleare cu puteri diferite, inclusiv un test din 2017 pe care regimul l-a prezentat drept test al unei bombe cu hidrogen. Această afirmație nu a putut fi verificată complet de experți independenți, dar testul din 2017 a fost mult mai puternic decât cele anterioare, potrivit FAS.

Coreea de Nord lucrează și la focoase mai mici, care pot fi montate pe rachete cu rază scurtă sau medie. În 2023, Phenianul a prezentat un focos numit Hwasan-31, despre care experții Open Nuclear Network au scris că avea dimensiuni mai mici decât focoasele prezentate anterior, ceea ce sugera progrese în miniaturizare.

Aceste focoase mai mici sunt importante pentru așa-numitele arme nucleare tactice, adică arme gândite pentru utilizare pe câmpul de luptă sau împotriva unor ținte militare regionale.

Rachetele care pot transporta focoase nucleare

Armele nucleare nu sunt importante doar prin numărul lor, ci și prin mijloacele prin care pot fi lansate. Coreea de Nord și-a dezvoltat în ultimii ani rachetele balistice cu rază scurtă, medie și lungă.

CSIS, prin proiectul Missile Threat, notează că Phenianul a testat racheta Hwasong-17 în 2022, racheta Hwasong-18, cu combustibil solid, în 2023, și racheta Hwasong-19 în 2024. Tot în 2024, Coreea de Nord a testat Hwasong-16B, o rachetă balistică cu rază intermediară, cu combustibil solid, capabilă să transporte un vehicul hipersonic de planare. Rachetele cu combustibil solid sunt importante pentru Phenian pentru că pot fi pregătite și lansate mai rapid decât cele cu combustibil lichid. Asta le face mai greu de detectat înainte de lansare.

Lee Jae Myung a mai afirmat că Phenianul continuă să dezvolte rachete balistice intercontinentale, cunoscute ca ICBM, capabile să amenințe nu doar Statele Unite, ci și alte regiuni ale lumii.

Coreea de Nord se declară putere nucleară „ireversibilă”

Coreea de Nord se află sub sancțiuni internaționale din cauza programelor sale nuclear și balistic. Regimul de la Phenian susține că arsenalul nuclear este necesar pentru apărare, în timp ce Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia îl consideră o amenințare majoră.

Phenianul a transmis în repetate rânduri că nu va renunța la armele nucleare și și-a descris statutul nuclear drept „ireversibil”, potrivit NTI, organizație specializată în monitorizarea armelor de distrugere în masă.

Coreea de Nord este una dintre cele mai izolate țări din lume și se află de ani de zile sub sancțiuni internaționale din cauza programului său nuclear și balistic. Negocierile pentru denuclearizare sunt blocate de mai mulți ani. Al doilea summit dintre Donald Trump și Kim Jong-un, organizat în 2019 la Hanoi, s-a încheiat fără acord, iar discuțiile reluate ulterior nu au dus la un rezultat concret.

Noul anunț al lui Kim Jong-un arată că Phenianul continuă să își extindă programul nuclear, dar cifrele exacte privind producția și numărul de focoase nu pot fi confirmate independent, notează Reuters.

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