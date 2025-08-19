Reguli pentru amplasarea adăposturilor pentru animale și numărul maxim de animale

Acest ordin face distincție între gospodăriile cu și fără racorduri la apă curentă și canalizare. În gospodăriile fără aceste facilități, se pot crește maximum 6 animale mari (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) și 50 de păsări. Pentru cele cu racorduri, limita este de 2 cabaline, 5 bovine, 15 ovine sau caprine, 5 porcine și 50 de păsări.

Indiferent de tipul de gospodărie, adăposturile pentru animale trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată. Această regulă are scopul de a preveni poluarea mediului și riscurile pentru sănătatea vecinilor.

De asemenea, deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor.

Obligațiile crescătorilor de animale

Legea nr. 205/2004 stabilește obligațiile deținătorilor de animale. Acestea includ:

Asigurarea unui adăpost corespunzător

Furnizarea de hrană și apă suficiente

Oferirea posibilității de mișcare suficientă

Îngrijire și atenție adecvată

Asistență medicală când este necesară

Este strict interzisă aplicarea de rele tratamente sau cruzimi animalelor. De asemenea, crescătorii trebuie să mențină o igienă riguroasă în jurul adăposturilor pentru a evita plângerile vecinilor.

Declararea animalelor la Registrul Agricol

Conform Ordonanței nr. 28/2008, declararea animalelor la primărie pentru Registrul Agricol este obligatorie. Acesta cuprinde informații despre:

Capul gospodăriei și membrii acesteia

Terenurile deținute

Efectivele de animale, pe specii și categorii

Clădirile existente

Mijloacele de transport și echipamentele



Dacă numărul de animale depășește limitele stabilite de Ordinul nr. 119/2014, gospodăria poate fi reclasificată ca fermă zootehnică. Acest lucru implică un regim fiscal și sanitar mult mai strict.

