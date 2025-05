În context, Nicușor Dan a subliniat importanța unei prezențe mari la urne pentru succesul său electoral.

Nicușor Dan spune că are nevoie de 11 milioane de români care să voteze

„Trebuie să vedem cu toții analizele sociologice: câți oameni spun că vor veni la vot, câți dintre cei care au votat alți candidați, în ce mod s-au reorientat… Dar, în principiu (…), o prezență de 11 milioane îmi dă șanse foarte mari să câștig”, a spus Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale.

În ceea ce privește participarea la dezbateri electorale cu contracandidatul său, George Simion, Nicușor Dan a subliniat importanța organizării acestora de către instituții credibile.

El a menționat că există deja câteva dezbateri programate pentru săptămâna viitoare, la care intenționează să participe.

Dan a respins acuzațiile că ar evita confruntările directe, afirmând: „Cred că românii judecă cu capul lor și văd ce e serios și ce e fonfleu în campania asta. O să avem niște dezbateri la care sper să vină, organizate serios de posturi de televiziune”.

O temă importantă pe care Nicușor Dan dorește să o abordeze în campanie este cultura dialogului în societatea românească.

El subliniază necesitatea ca politicienii să transmită mesaje care unesc societatea, nu care incită la violență.

Nicușor Dan: Niciodată nu am promovat ura, trebuie o cultură a dialogului

„Eu sunt în spațiul public de 20 de ani și niciodată nu am promovat ura. Bineînțeles că am criticat multă lume, în termeni decenți, cu argumente. Dar niciodată nu am promovat ura. Și cred că una din temele acestei dezbateri prezidențiale este o cultură a dialogului față de o cultură a urii”, a spus primarul din București.

Referitor la contestația depusă la Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor, Nicușor Dan și-a exprimat scepticismul față de șansele de reușită ale acestui demers.

El consideră că procesul electoral s-a încheiat, iar rezultatele sunt cunoscute, în ciuda unor probleme semnalate, cum ar fi atacurile cibernetice.

„Nu cred… sunt lucruri neserioase. Am avut un proces electoral, cu nuanțele pe care le-am spus, cu atacuri cibernetice și cu lucrurile pe care le-am spus și, evident, nu mă dezic. Totuși campania s-a terminat. Rezultatele sunt cele pe care le cunoaștem. Nu văd vreun motiv”, a concluzionat Nicușor Dan.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai, candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu peste 3,8 milioane de voturi, procentul său fiind 40,96%.

Nicuşor Dan a obţinut 20,99% din voturi, iar Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR) 20,07%. Victor Ponta a ieșit pe locul 4, cu 13,04%.

Prin urmare, George Simion și Nicușor Dan se vor înfrunta în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 18 mai 2025.

