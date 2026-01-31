Catherine OHara, actrița canadiană îndrăgită pentru rolurile sale din filme precum „Beetlejuice” și „Singur Acasă”, s-a stins din viață pe 30 ianuarie 2026, la vârsta de 71 de ani, după ce a fost transportată de urgență la spital în stare gravă.

Afecțiunea genetică rară de care suferea actrița

Deși cauza decesului nu a fost confirmată, OHara a dezvăluit în trecut că suferea de o afecțiune genetică rară, numită situs inversus. Situs inversus este o variație genetică în care organele din cavitatea toracică și abdominală sunt poziționate în oglindă față de anatomia normală. Această condiție afectează aproximativ 1 din 10.000 de persoane și, de obicei, nu provoacă simptome sau probleme de sănătate.

În unele cazuri însă poate fi asociată cu alte complicații medicale. Trebuie menționat că nu există dovezi care să sugereze că situs inversus a contribuit la decesul actriței. Într-un interviu din 2020 cu vinificatorul Kathryn Hall, Catherine OHara a vorbit deschis despre această condiție unică, dezvăluind că a trăit toată viața fără să știe că suferă de situs inversus cu dextrocardie – o formă a afecțiunii în care inima este orientată spre partea dreaptă a pieptului, iar celelalte organe sunt inversate.

„Sunt o ciudată”, a glumit actrița premiată cu un Emmy. Actrița a aflat despre această particularitate în urmă cu peste 20 de ani, când a mers la medic împreună cu soțul său, designerul de producție Bo Welch. „Îmi place medicina occidentală, doar că nu vreau să fac parte din ea”, a mărturisit OHara, explicând că a fost nevoită să facă un test de tuberculoză pentru copilul său cel mic, care urma să intre la grădiniță.

Cum a descoperit afecțiunea

„Am mers la doctorul soțului meu, care a spus să facem câteva teste de bază și unul dintre ele a fost un EKG.” În timpul consultului, medicul a încercat două aparate diferite de EKG, iar apoi a solicitat o radiografie toracică, ceea ce a făcut-o pe actriță să se întrebe ce anume se întâmplă. „Eram complet confuză. Ne-a chemat în birou și mi-a spus: Ești prima persoană pe care o întâlnesc cu așa ceva!”, a povestit ea. Acela a fost momentul în care a auzit pentru prima dată despre situs inversus.

OHara și-a amintit cum, în drumul spre casă, s-a întrebat dacă și frații săi știu unde le sunt poziționate inimile. „Sunt unul dintre cei șapte copii, iar părinții noștri erau deja plecați dintre noi la acea vreme. Nu am auzit niciodată despre asta”, a spus ea.

În stilul său caracteristic, actrița a adăugat că soțul său a făcut o glumă când au aflat vestea: „Când doctorul ne-a spus că inima mea este pe partea dreaptă și organele sunt inversate, soțul meu a spus imediat: Nu, capul ei e pe dos.”