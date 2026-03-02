Plita cu inducție: cel mai mare consumator

Studiile arată că majoritatea oamenilor nu identifică corect principalele surse de consum energetic. Doar 35% dintre respondenți au indicat plita cu inducție drept cel mai mare consumator din bucătărie, deși aceasta este responsabilă pentru o mare parte din factura la energie electrică. Spre exemplu, un frigider, care funcționează constant, consumă mult mai puțin decât caloriferele electrice sau plita cu inducție.

Plitele cu inducție sunt eficiente și rapide, dar pot genera costuri semnificative. Aceste aparate standard consumă între 1.000 și 3.000 W, ceea ce le plasează în topul consumatorilor casnici. În general, o plită utilizată în medie o oră pe zi poate ajunge la un consum anual de aproximativ 1.200 kWh.

Acest nivel ridicat de consum înseamnă costuri considerabile pentru gospodării, mai ales în contextul tarifelor în creștere. În unele cazuri, cheltuielile generate de funcționarea unei plite cu inducție pot depăși costurile combinate ale altor electrocasnice din bucătărie.

Cum puteți reduce consumul

Pentru a evita facturile mari la energie, specialiștii recomandă utilizarea rațională a plitei. Planificarea atentă a meselor și utilizarea eficientă a aparatului pot preveni risipa de energie. În plus, este esențial să fiți conștienți de puterea aparatului și să îl folosiți doar atunci când este necesar.

Deși electrocasnicele moderne aduc confort și eficiență, consumul lor energetic poate deveni o povară financiară. Informarea corectă și adoptarea unor măsuri de economisire pot face însă diferența între o factură accesibilă și una covârșitoare.

