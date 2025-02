Întrebat ce face dacă nu reușește să primească 200.000 de euro pentru a-și plăti campania în două luni, primarul general al Capitalei a răspuns: „Eu am făcut o estimare în care ne-am uitat la banii pe care i-am primit în alegerile locale. Am primit atunci 500.000 euro și a fost un interes, pentru că și atunci totul a fost la fel. Am apelat la oameni care să ne doneze. Atunci au fost și 100.000 de la USR, dar în rest au fost 500.000 de la oameni. Dacă pe București am strâns 500.000, interesul fiind evident mult mai mic decât național, am estimat că o să strângem cel puțin un milion în aceste două luni de pre-campanie”.

Deocamdată, el a strâns 60.000 de euro din donații. Întrebat cine sunt donatorii săi, unul dintre ei dând aproximativ 2.500 de euro, Nicușor Dan a răspuns că aceste informații „sunt clasate” pentru că „așa e firma care intermediază lucrul ăsta”.

El a adăugat că în campania electorală urmează să se și împrumute, dar va da banii înapoi: „Vom încerca să ne împrumutăm de la oameni ca să cheltuim în campanie și după aceea statul ne va rambursa și noi o să dăm oamenilor înapoi”. Primarul general a precizat că vrea să cheltuiască în campania electorală „fie 3 milioane, 4 milioane”.

Întrebat de ce a luat decizia să intre în precampania electorală și că sunt panouri cu el în marile orașe, el a răspuns cu un banc: „Soția îl sună pe soț și spune vezi că pe autostrada pe care tu mergi e un nebun care merge în sens contrar și el răspunde nu, sunt mii”, adăugând că întrebarea este, de fapt, de ce este numai el în această situație.

Ținta lui Nicușor Dan, 2 milioane de euro din donații

Nicușor Dan a anunțat pe 16 decembrie 2024 că va candida independent la alegerile prezidențiale 2025, dar a precizat că își dorește să fie susținut de PSD-PNL-UDMR. Partidele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan l-au ales însă drept candidat comun pe Crin Antonescu, iar în USR sunt două tabere, una care o vrea pe Elena Lasconi și alta care îl vrea pe Nicușor Dan.

Pe 3 februarie, primarul Capitalei şi-a lansat site-ul de campanie și a precizat că și-a propus să strângă 2 milioane de euro. Site-ul conţine și o secţiune pentru a strânge semnături, iar până pe 15 martie are nevoie de 200.000 de semnături.

Alegerile prezidențiale din acest an vor fi pe 4 și 18 mai și au fost stabilite oficial prin decizia Guvernului.

