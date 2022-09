Medicul Florin Săvulescu, șef de secție de chirurgie la Spitalul Militar din București, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mită în formă continuată.

Potrivit informațiilor Libertatea, în biroul de la spital al lui Săvulescu ar fi fost găsiți bani și bijuterii în valoare de 300.000 de euro. Acestea cerea câte câte 3.000 de euro pentru a face intervenții pentru micșorarea stomacului și ar fi fost avertizat de colegi să înceteze. Nu a făcut-o însă.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Florin Săvulescu a încasat într-un an un salariu de 183.000 de lei de la Spitalul Militar, la care se adaugă 50.000 de lei/pe an – salariu de profesor al Universității ”Titu Maiorescu” din București. Un total de 233.000 de lei pe an (46.000 de euro), adică aproape 19.500 de lei/lună – circa 3.900 de euro.

Peste 100.000 de euro în conturi

Florin Săvulescu deține 7 depozite bancare în valută, care cumulează aproximativ 110.000 de euro. Patru dintre depozite, care însumează 80.000 de euro, au fost deschise în 2019, iar în 2018 și-a achiziționat și un autoturism Mercedes GLK. Al doilea autoturism pe care-l deține, un Audi Q5, l-a cumpărat în 2009.

La capitolul imobile, chirurgul deține două apartamente, dobândite prin moștenire și 25% cotă parte dintr-o casă din Voluntari, primită ca donație. El nu a declarat nimic la rubrica metale prețioase, bijuterii și obiecte de artă.

