Câți bani a împrumutat Guvernul în 2025

Guvernul României a împrumutat aproximativ 176 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului 2025, depășind semnificativ suma de 153,5 miliarde de lei atrasă în aceeași perioadă a anului precedent, conform analizei Profit.ro. Această creștere a împrumuturilor reflectă presiunile financiare cu care se confruntă statul român.

În perioada de la instalarea noului Executiv condus de Ilie Bolojan, pe 23 iunie, împrumuturile s-au ridicat la aproximativ 41 de miliarde de lei. Profit.ro subliniază că necesitatea acestor împrumuturi este determinată de deficitul bugetar și de plata datoriilor anterioare.

Împrumuturi semnificative pe piața externă

O parte semnificativă din împrumuturile recente a provenit de pe piața externă. În iulie, Guvernul a atras echivalentul a aproape 24 miliarde de lei de pe piețele internaționale, reprezentând mai mult de jumătate din totalul împrumutat în mandatul Guvernului Bolojan.

Potrivit sursei citate mai sus, Executivul a luat 3,75 miliarde de dolari și 1,5 miliarde de euro, la o ieșire pe piețele externe imediat după angajarea răspunderii Guvernului Bolojan pe pachetul de măsuri de austeritate.

Această mișcare a fost facilitată de îmbunătățirea percepției investitorilor față de România, în urma anunțării măsurilor de austeritate.

Creșterea datoriei publice

Împrumuturile masive au dus la o creștere semnificativă a datoriei publice. Potrivit sursei citate mai sus, în luna aprilie, datoria statului a urcat la 1.013,16 miliarde de lei (56,6% ca pondere în PIB), de la 998,2 miliarde de lei (55,8% din PIB) în luna martie. Astfel, a fost depășit pentru prima dată pragul de 1.000 de miliarde de lei.

Această creștere accelerată a datoriei este rezultatul deficitelor bugetare mari din ultimii ani. La finalul anului 2019, datoria publică se situa la 372,9 miliarde de lei (35% din PIB), iar estimările Ministerului Finanțelor pentru finalul anului 2025 indică o datorie de 1.100,4 miliarde de lei (58,15% din PIB).

Factori care influențează împrumuturile

Necesarul brut de finanțare al statului pentru 2025 este estimat la 232 miliarde de lei. Această sumă este determinată de:

  • Nevoia de a acoperi deficitul bugetar (circa 133 miliarde de lei)
  • Plata datoriilor mai vechi ajunse la scadență (98,3 miliarde de lei)

Care au fost sursele de împrumut pentru statul român

Statul român se împrumută din diverse surse:

  • Piața internă: bănci și alți investitori mari
  • Programe pentru populație: Tezaur și Fidelis
  • Instituții internaționale: Banca Mondială, BERD
  • Fonduri europene: PNRR
  • Piața externă: emisiuni de eurobonduri
Impactul asupra economiei

Creșterea datoriei publice și a împrumuturilor statului poate avea consecințe semnificative pentru economia României:

  • Presiune crescută asupra bugetului de stat pentru plata dobânzilor
  • Posibila reducere a investițiilor în sectoare-cheie precum educația și sănătatea
  • Risc de instabilitate financiară pe termen lung

Măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan

În luna iulie, Guvernul Bolojan a adoptat primul pachet de măsuri fiscale și creșteri de taxe pentru reducerea deficitului bugetar din România. Pachetul a fost adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament pe 7 iulie 2025.

Aceste măsuri au ca obiectiv principal stabilizarea finanțelor publice și reducerea deficitului bugetar, care era de peste 9% din PIB în 2024, dar și restabilirea încrederii investitorilor. Iată principalele măsuri fiscale luate:

  • Majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025;
  • Stabilirea unei cote reduse unice de 11% pentru alimente de bază și alte produse esențiale;
  • Creșterea accizelor cu aproximativ 10% la alcool, tutun și carburanți;
  • Introducerea contribuției de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei (se plătește doar pentru partea ce depășește acest prag);
  • Taxarea suplimentară a dividendelor și a profiturilor mari, inclusiv o creștere a impozitului pe dividende de la 10% în 2025 la 16% începând cu 1 ianuarie 2026;
  • Suprataxarea profiturilor suplimentare ale băncilor și companiilor de jocuri de noroc;
  • Înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public pentru anul 2026;
  • Limitarea angajărilor și sporurilor nejustificate în sectorul public;
  • Reorganizarea sistemului de burse școlare pentru a deveni meritocratic și sustenabil;
  • Măsuri de reducere a cheltuielilor nejustificate la nivelul administrației publice locale, cu posibilitatea creșterii impozitelor pe proprietate în unele localități de la 1 ianuarie 2026.
Ce măsuri sunt prevăzute în pachetul II

Pachetul 2 de măsuri fiscale propus de Guvernul Ilie Bolojan în august 2025 cuprinde reforme structurale și modificări fiscale semnificative, cu accent pe reducerea deficitului și îmbunătățirea eficienței publice:

  • Reforma în sănătate: propuneri de eficientizare și digitalizare a sistemului medical;
  • Reorganizarea administrației publice locale: plafonarea numărului de angajați, introducerea unei grile unice de salarizare pentru localitățile care nu-și acoperă din venituri proprii cheltuielile de personal, limitarea numărului de polițiști locali, reducerea numărului de cabinete aleșilor locali, împărțirea normei unui funcționar public între mai multe primării, alocarea fondurilor guvernamentale în funcție de eficiența activității;
  • Reformarea companiilor de stat: reducerea numărului de membri în Consiliile de Administrație, plafonarea indemnizațiilor și îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru o guvernanță corporativă mai bună;
  • Majorarea CASS (contribuție la sănătate) la activitățile independente;
  • Impozit forfetar de 30% pe veniturile din chirii;
  • Introducerea obligativității caselor de marcat pentru proprietarii care închiriază pe termen scurt;
  • Majorarea capitalului social minim la înființarea unui SRL de la 1 leu la 8.000 lei;
  • Impunerea obligativității de cont bancar pentru toate firmele SRL;
  • Taă de 25 lei pe coletele extracomunitare de sub 150 euro;
  • Majorarea cotei de impozitare la tranzacții bursiere (de la 1% la 2%, de la 3% la 4% pentru câștiguri din transferul titlurilor de valoare dobândite recent);
  • Eliminarea impozitului fix de 0,5% din cifra de afaceri pentru companiile cu afaceri de peste 50 milioane euro, cu introducerea unei taxe pe profiturile externalizate.

Vlad Pascu află azi câți ani de închisoare îl așteaptă, după doi ani de la accidentul din 2 Mai
Știri România 07:45
Vlad Pascu află azi câți ani de închisoare îl așteaptă, după doi ani de la accidentul din 2 Mai
Vremea se răcește în România, cu excepția sudului. Unde anunță ANM cod galben de ploi torențiale
Știri România 07:40
Vremea se răcește în România, cu excepția sudului. Unde anunță ANM cod galben de ploi torențiale
Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Andra atunci când s-a întors din Marbella. „Acum sunt relaxată"
Stiri Mondene 17 aug.
Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Andra atunci când s-a întors din Marbella. „Acum sunt relaxată”
Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. „Acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare"
Stiri Mondene 17 aug.
Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. „Acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare”
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație"
GSP.ro
David Popovici, lăudat de triplu campion olimpic Bobby Finke: „Tot ridică ștacheta în natație”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump. Urmează întâlnirea cu Zelenski
Mediafax.ro
Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump. Urmează întâlnirea cu Zelenski
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: "Nu există altă soluție". Ce le-a transmis colegilor de coaliție: "La veștile proaste rămân foarte puțini"
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat..."
Wowbiz.ro
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
Wowbiz.ro
Alertă sanitară! Doi oameni au murit după ce ar fi consumat brânzeturi contaminate cu o bacterie extrem de periculoasă! Alimentele, retrase de urgență de pe piață
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
StirileKanalD.ro
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar
KanalD.ro
Avion în flăcări după decolarea din Corfu! 250 de pasageri au trăit clipe de coșmar

Politic

Câți bani a cerut împrumut Guvernul Bolojan. România s-a împrumutat deja cu aproape 176 miliarde de lei în primele 7 luni, mult peste banii ceruți în 2024
Politică 07:50
Politică 07:50
Câți bani a cerut împrumut Guvernul Bolojan. România s-a împrumutat deja cu aproape 176 miliarde de lei în primele 7 luni, mult peste banii ceruți în 2024
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic"
Analiză
Politică 07:00
Analiză
Politică 07:00
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează