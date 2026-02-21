Concediată după ce a cerut 9 ore de somn

O tânără americană în vârstă de 21 de ani, analist financiar, și-a dat în judecată fostul angajator, banca de investiții Centerview Partners, solicitând despăgubiri de milioane de dolari.

La sfârșitul lunii august 2020, Kathryn Shiber s-a deconectat de la instrumentele de lucru după miezul nopții, fără să îi anunțe pe cei doi bancheri seniori cu care lucra la un proiect. Tânăra fusese recent angajată în cadrul băncii specializate în fuziuni și achiziții.

A doua zi, după ce a fost mustrată, Shiber a explicat că suferă de tulburări de dispoziție și anxietate diagnosticate și a solicitat un program adaptat, care să îi garanteze o perioadă de repaus între miezul nopții și ora 9:00 dimineața, fiind dispusă să fie disponibilă în restul timpului, șapte zile din șapte.

La trei săptămâni după această solicitare, tânăra a fost concediată.

Acuzații de discriminare și despăgubiri de milioane de dolari

Potrivit elementelor din dosar, citate de Financial Times, superiorul său i-ar fi reproșat că a candidat pentru un post solicitant, în condițiile în care avea restricții legate de programul de odihnă.

Kathryn Shiber a deschis un proces pentru discriminare și solicită „milioane de dolari despăgubiri”. Ea cere salariile pierdute, veniturile pe care le-ar fi putut obține în anii următori, precum și daune suplimentare.

Cum se apără banca

Banca se apără explicând că le cere analiștilor săi juniori să „lucreze ore îndelungate”, adesea imprevizibil, așa cum impune natura funcției. Potrivit companiei, niciun program adaptat nu i-ar fi permis reclamantei să își îndeplinească atribuțiile în mod sustenabil.

„Tinerii bancheri, evident, nu au nevoie de permisiune pentru a merge la culcare, dar se așteaptă de la ei să lucreze împreună și să comunice corespunzător cu colegii lor”, a transmis Centerview Partners.

Procesul urmează să înceapă săptămâna viitoare la New York. Juriul va trebui să stabilească dacă este „cu adevărat esențial ca cineva să fie disponibil la ora trei dimineața” sau dacă aceste ore reprezintă doar o normă culturală în domeniu, a declarat John Jacobi, profesor la Columbia Law School.

În Olanda, un tânăr în vârstă de 21 de ani, specialist IT, a fost concediat la doar două zile după ce a început să lucreze la o companie de suport tehnic la distanță. Motivul: refuzul de a da mâna cu șefa echipei în timpul primei întâlniri, gest justificat prin convingerile sale religioase profunde.

Iar în Italia, un angajat a adormit în timp ce lucra, iar compania l-a dat afară și a trebuit să-i plătească salariul pentru 18 luni de muncă.

