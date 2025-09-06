Vacanța s-a încheiat, iar noul an școlar este gata să înceapă. Totuși, startul are loc pe fondul protestelor profesorilor, al amenințărilor cu boicotarea cursurilor și al tensiunilor crescânde dintre dascăli și Guvernul României.

Pe lângă incertitudinile legate de desfășurarea în condiții optime a noului an școlar, în perioada 14–20 august a fost realizat un sondaj privind începerea școlii.

Eșantionul a cuprins 1.058 de respondenți, cu vârste de peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban.

Conform studiului realizat de Reveal Marketing Research, 57% dintre părinți declară că resimt stres odată cu apropierea noului an școlar, procent mai ridicat în rândul mamelor (63%), comparativ cu tații (50%).

În schimb, 33% dintre părinți se declară relaxați, mai ales cei cu venituri de peste 7.000 de lei (44%).

Doar 32% dintre copii sunt entuziasmați de începerea școlii

În ceea ce privește copiii, aproape jumătate (48%) sunt descriși de părinți ca având o atitudine neutră față de începutul școlii, 32% manifestă entuziasm, iar 20% se confruntă cu anxietate și îngrijorare.

E incertitudine în ceea ce privește începutul noului an școlar. Foto: freepick.com

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

„Nivelul de încordare al părinților crește pe măsură ce veniturile scad. Potrivit rezultatelor studiului, anul acesta, bugetul alocat pregătirilor pentru școală este mai mare decât cel de anul trecut (37%)”, spune Marius Luican, directorul general al companiei de sondare.

„Această creștere nu reflectă neapărat un consum mai ridicat, ci mai degrabă ajustarea necesară pentru acoperirea inflației, jumătate dintre părinți declarând că preferă să rămână prudenți și să achiziționeze doar produsele strict necesare pentru copiii lor”, mai punctează acesta.

Startul școlii aduce amânarea altor cheltuieli în familie

Sondajul răspunde și la întrebarea legată de cheltuielile părinților odată cu începerea noului an școlar.

Mai mult de jumătate dintre aceștia (54%) sunt de acord, într-o mare sau foarte mare măsură, că aceste costuri reprezintă o parte semnificativă din venitul lunar.

De asemenea, 52% declară că au fost nevoiți să amâne alte cheltuieli, 45% spun că le este dificil să acopere costurile din venitul lunar, iar 43% recunosc că au apelat la economii sau chiar la împrumuturi.

Conform datelor studiului, dintre părinții care au cheltuit mai mult anul acesta, 53% estimează o creștere a costurilor cu 10-20% față de anul trecut, iar 28% apreciază că majorarea a fost de 20-40%.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

29% dintre copii vor merge în aceleași haine la școală

Analiza de piață arată că părinții au dezvoltat diverse strategii de economisire pentru a face față începutului de an școlar.

Printre acestea se numără: achiziționarea strictului necesar (55%), alegerea produselor aflate la promoții sau folosirea cardurilor de fidelitate (43%).

În plus, mulți respondenți au declarat că, în noul an școlar, copiii vor folosi rechizite și haine rămase din anii anteriori (29%).

În ceea ce privește locurile preferate pentru cumpărături, cele mai multe familii aleg hipermarket-urile și supermarketurile (64%), urmate de librării și papetării fizice (35%), magazine online de profil (19%) și bazaruri sau piețe (19%).

Situația financiară a românilor le blochează investițiile pentru startul școlii. Foto: freepick.com

71% dintre absolvenți întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă

Studiul prezentat astăzi completează cercetarea realizată anul trecut, când doar 34% dintre români considerau că învățământul tradițional îi pregătește pe copii, într-o mare sau foarte mare măsură, pentru viață.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

„De remarcat este că această percepție este mai puternică în mediul rural, unde 39% dintre respondenți consideră educația tradițională adecvată, comparativ cu doar 32% în mediul urban”, spunea realizatorii studiului.

Totodată, principalele motive pentru care părinții aleg să își transfere copiii la alte unități de învățământ sunt: calitatea scăzută a educației oferite de școala anterioară (38%), mutarea domiciliului (24%) și conflictele sau problemele cu profesorii (17%).

Conform cercetării, 71% dintre respondenții care au copii sau cunoștințe apropiate absolvenți de liceu ori facultate afirmă că aceștia s-au confruntat cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

Daniel David: „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, i-a îndemnat pe părinţi să îşi trimită luni copiii la şcoală, declarându-se optimist că anul şcolar va începe conform calendarului, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.

Ministrul Educatiei, Daniel David. Foto: Hepta

„Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală. Esenţa unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în faţa şcolii îl invită în şcoală şi în sala de clasă. E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David, la Digi 24.

Acesta a adăugat că are încredere că școala va începe luni, chiar dacă nemulțumirile cadrelor didactice persistă.

„Sunt optimist pentru că vom începe luni şcoala, asta fără să anuleze nemulţumirile pe care le văd în sistem, care vin şi din partea mea, poate o să le discutăm cândva. Sunt diverse forme de protest, unele mai implicite, altele mai explicite, dar şcoala începe luni”, a mai spus acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE