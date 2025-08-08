„În urma efectuării necropsiei, s-a stabilit infecţia bacteriană drept cauză a decesului. În prezent, se efectuează cercetări penale in rem cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă”, au transmis vineri, 8 august 2025, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, conform News.ro.

Potrivit autorităților, tânăra, care mai avea un copil de 1 an, a născut pe cale naturală la Maternitatea Brașov, asistată de un medic, fără ca în zilele următoare să apară semne evidente de complicații. Starea ei a fost stabilă, iar recuperarea părea normală.

Totul s-a schimbat brusc cu puțin timp înainte de externare, când femeia a acuzat o stare de rău și dificultăți la mers. În scurt timp, starea sa s-a agravat rapid, fiind transferată la Spitalul Județean, unde medicii nu au reușit să o salveze.

Amintim că la Centrul pentru Arși a fost descoperit un focar de Candida auris, o infecție fungică foarte periculoasă, rezistentă la tratamente obișnuite.

Tiberiu Paul Neagu, șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, a fost demis luni de managerul spitalului. Decizia vine după ce rezultatele controalelor Ministerului Sănătății au ajuns la conducerea spitalului.

Scandalul a izbucnit după ce o pacientă cu arsuri grave, transferată în Belgia, a fost diagnosticată cu infecția fungică multirezistentă. În urma acestei descoperiri, Inspecția Sanitară de Stat a dispus testarea tuturor pacienților și a personalului din Centrul de Arși. Rezultatele au confirmat prezența infecției la 3 din cei 6 pacienți internați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE