Ocluzia intestinală apare atunci când intestinul subțire este blocat, uneori ca urmare a cancerului de colon, a medicamentelor sau a aderențelor (țesut cicatricial) care se formează după intervenții chirurgicale.

Unele afecțiuni care inflamează intestinele pot duce, de asemenea, la obstrucții ale intestinului subțire.

În cazul Lisei Marie, raportul medicilor legiști arată că aderențele au fost cauzate de o intervenție chirurgicală de slăbire pe care a suferit-o în urmă cu câțiva ani.

„Este o complicație cunoscută pe termen lung a acestui tip de operație”, potrivit raportului medicului legist.

Potrivit unor surse citate de DPA, artista slăbise între 18 şi 22 de kilograme în lunile care au precedat decesul şi luase opioide alături de medicamente pentru slăbit. De asemenea, ea trecuse printr-o operaţie de chirurgie plastică.

Lisa Marie Presley a murit pe 12 ianuarie, la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac. Cu doar două zile înainte de deces, artista participase la Globurile de Aur împreună cu mama sa, Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley a fost înmormântată pe 22 ianuarie, la Graceland, conacul din statul american Tennessee pe care l-a moștenit de la tatăl său, lângă fiul său Benjamin Keough, decedat în 2020, și lângă celebrul ei tată.

Având 9 ani când Elvis Presley a murit, Lisa Marie şi-a început cariera muzicală în anii 2000. Albumele sale „To Who It May Concern” şi „Now What” au ajuns în top 10 al clasamentului Billboard 200.

