  • Accidentul lui Felix Baumgartner, iubitul româncei Mihaela Rădulescu, s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio, Italia, iar sportivul de 56 de ani a decedat după ce a căzut în piscina unui hotel.
  • Baumgartner a devenit faimos grație saltului cu parașuta din stratosferă. Pe 14 octombrie 2012, austriacul s-a înălțat la o altitudine de 38,97 kilometri într-un balon și apoi a coborât pe pământ.

„A existat o pierdere rapidă de altitudine”

Procurorul Raffaele Iannella a indicat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”

Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact. Se dezvăluise deja că Felix Baumgartner își fracturase coloana vertebrală, printre alte leziuni, în timpul impactului.

Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”

În esență, în timp ce se afla în „spirală”, Baumgartner nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul aeronavei, a subliniat procurorul Iannella.

Parchetul a solicitat acum clasarea cazului.

„Eroare umană”

Raportul tehnic a fost deja primit de avocații apărării care reprezintă familia lui Baumgartner. După accident, anchetatorii au adus un expert de la Roma la Fermo special pentru a stabili cauza accidentului.

Acum, aceasta a fost stabilită, eroare umană, și le oferă celor îndoliați o oarecare certitudine. Raportul a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”.

Cum a murit Felix Baumgartner

Accidentul lui Felix Baumgartner s-a produs pe 17 iulie, în zona Porto SantElpidio. Potrivit anchetatorilor, Felix Baumgartner ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de impact, ceea ce indică faptul că ar fi rămas conștient până în ultimele momente de viață. Această concluzie confirmă rezultatele autopsiei, care au exclus varianta unui infarct sau a unui atac cerebral în zbor.

Cercetările, încadrate la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, ar urma să se finalizeze în aproximativ 60 de zile. Imaginile surprinse de camera video purtată de sportiv ar putea fi decisive pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.

Expertiza tehnică realizată asupra aparatului de zbor pilotat de celebrul sportiv austriac a arătat că motorul și elicea parapantei funcționau normal.

La începutul lunii, Mihaela Rădulescu a venit în România, însă fără să anunțe public. A participat la un eveniment la care și Felix Baumgartner trebuia să ia parte.

În mesajul său, Mihaela Rădulescu a subliniat că și-ar fi dorit ca Felix Baumgartner să aibă ocazia să zboare și în România. Tocmai de aceea, a acceptat invitația organizatorilor de a fi prezentă la spectacolul aviatic și momentul de omagiu i-a adus o emoție aparte.

