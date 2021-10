În 2018, Smith a acuzat că un coleg de clasă a atacat-o, când era studentă la Colegiul Bethany, din McPherson, statul Kansas. Ea a raportat cazul ca pe un viol.

Procurorul Greg Benefiel a refuzat să formuleze acuzații de viol, susținând că „tânăra a experimentat o întâlnire sexuală imatură”.

Atacatorul ei, Jared Stolzenburg, 23 de ani, a negat că a violat-o, insistând că relațiile sexuale au fost consimțite. A pledat vinovat pentru agresiune, iar în 2020, bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și a fost obligat să plătească despăgubiri de 800 de dolari.

Decizia procurorului a determinat-o pe Smith să uzeze o lege statală din 1887, potrivit căreia poți convoca „marele juriu al cetățenilor”.

Acest juriu, care s-a reunit, în premieră, pe 29 septembrie, nu va decide dacă suspectul este vinovat sau nevinovat, ci doar dacă ar trebui formulate noi acuzații.

Într-un interviu acordat BBC, Madison Smith a spus că speră că rezultatul va determina și alte victime ale infracțiunilor sexuale să apeleze la această cale legală.

Majoritatea femeilor nu raportează aceste tipuri de infracțiuni, iar atunci când o fac, de multe ori, suspecții nu sunt urmăriți penal. Mai puțin de 20% dintre violurile raportate conduc la arestare, potrivit cercetărilor efectuate de Universitatea din Massachusetts din Lowell.

Rezultatul marelui juriu din comitatul McPherson, Kansas, ar putea avea consecințe de anvergură. Experții în drept consideră că acțiunile tinerei ar putea constitui un precedent pentru ca alte femei să convoace marele juriu în cazuri ce implică infracțiuni sexuale.

Cum a avut loc violul

În timpul procesului inițial, Smith a povestit: „Într-o noapte, în februarie 2018, am ajuns în camera lui de cămin. Ne-am sărutat și am început să facem dragoste. Deodată, el m-a plesnit, m-a apucat de gât și a început să mă violeze. Am înțeles că era o persoană periculoasă”. Smith susține că Stolzenburg a încercat să o omoare, „așa că am renunțat să mă mai zbat. Făceam doar ceea ce trebuia să fac pentru a supraviețui”.

După ce procurorul a refuzat să formuleze o acuzație de viol, Smith a decis să folosească vechea lege care îi permitea să convoace un mare juriu și despre care auzise în timp ce asculta un podcast.

În majoritatea statelor SUA, doar un judecător sau un procuror are puterea de a convoca un juriu, dar în Kansas, Oklahoma, Nebraska și alte trei state se permite și cetățenilor să ceară un juriu.

Pentru a face acest lucru în Kansas, un rezident al statului trebuie să înainteze o petiție pentru a strânge un anumit număr de semnături, calculat pe baza numărului de persoane care au votat la cea mai recentă alegere a guvernatorului.

Cum a reușit Madison Smith să convoace „marele juriu”

Un petiționar trebuie să colecteze semnături egale cu cel puțin două procente din numărul de voturi, plus încă 100.

Copii ale petiției lui Madison Smith au fost postate pe internet, în baruri și în cafenele din oraș, iar după câteva luni, ea a strâns suficiente semnături.

Membrii marelui juriu trebuie să aibă un permis de conducere valabil și să fie înregistrați cu drept de vot. Ei examinează probe sau dovezi pe care le-au adunat polițiștii.

„Legea e o modalitate de a te asigura că fiecare cetățean are acces la sistemul juridic”

Legea datează din 1887 și a fost concepută pentru persoanele care nu au bani și putere. „Este o modalitate de a te asigura că fiecare cetățean are acces la sistemul juridic”, a spus John Mullen, profesor asociat de filosofie la Bethany College.

Marile jurii din Kansas au fost convocate anterior pentru că oamenii erau nemulțumiți de arta publică, considerând că o sculptură este indecentă, sau au cerut investigații ale medicilor care fac avorturi.

Nimeni nu fost chemat vreodată să decidă pentru o acuzație de abuz sexual.

Ce se întâmplă după verdict

Juriul are la dispoziție 60 de zile pentru a-și desfășura ancheta în proceduri închise și confidențiale.

Dacă sunt depuse acuzații, cazul este tratat ca o chestiune penală standard. Inculpatul se declară vinovat sau nevinovat într-un proces tradițional cu juriu.

Madison Smith este acum căsătorită și lucrează ca asistent medical într-un centru medical de familie, în Lindsborg, orașul ei natal.

Jared Stolzenburg a fost suspendat de la Bethany, după atac, pentru încălcarea codului studențesc al universității, și și-a pierdut slujba deținută la o casă de discuri.

Captură: NBC News

