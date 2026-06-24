Domeniul Banffy a devenit, de-a lungul anilor, o a doua casă pentru mii de participanți la Electric Castle, care revin an de an pentru muzică, prietenii legate și atmosfera unică. „Sunt prieteni care vin de la prima ediție, familii care își organizează vacanțele în funcție de datele festivalului, mii de abonamente pe care le vindem pentru ediția viitoare când încă ne bucurăm de cea în curs.  

Bonțida Forever e modul nostru a spune mulțumesc pentru cei care continuă să creadă în energia noastră”, a declarat Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

Căsuța oferită câștigătorului este un model Swedish Lodge, complet echipată și pregătită să cazeze până la patru persoane. Amplasată chiar în campingul EC Village, aceasta le va permite ocupanților să se bucure de festival fără grija rezervărilor sau a drumurilor obositoare. În fiecare an, locuința va fi pregătită să-și primească locatarii, oferindu-le o experiență completă la castel.

Cazare pe viață la Electric Castle. Campania „Bonțida Forever” oferă unui fan propria căsuță în camping. Cum poți câștiga
Foto: Electric Castle

Participarea la campania „Bonțida Forever” este simplă. Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani care deține sau achiziționează un Camping Pass pentru ediția Electric Castle 2026, până pe 2 iulie, este înscrisă automat în tragerea la sorți. „Fanii noștri au demonstrat că Electric Castle este mai mult decât un simplu festival, de la tatuaje inspirate de Bonțida, la păstrarea brățărilor de acces din anii trecuți”, a adăugat Tudor Costinaș.

Această inițiativă vine ca o recunoaștere a loialității publicului, care consideră Electric Castle o tradiție anuală și un loc special. Rămâne de văzut cine va fi norocosul câștigător, dar un lucru este cert: pentru fanii înflăcărați, Bonțida chiar devine „acasă”, pe viață.

Cazare pe viață la Electric Castle. Campania „Bonțida Forever” oferă unui fan propria căsuță în camping. Cum poți câștiga
Foto: Electric Castle

Detalii despre campanie și Camping Passuri sunt disponibile aici.

Electric Castle 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România, va avea loc în perioada 16-19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida. Organizatorii au anunțat line-up-ul și programul complet al celor peste 200 de artiști și au pus în vânzare bilete de o zi.

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