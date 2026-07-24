Deranjat de atitudinea pe care au avut-o vecinii lui de la țară, actorul a scos telefonul și a înregistrat video întreaga scenă, pentru a le arăta apoi oamenilor legii ce s-a întâmplat. Și, mai mult decât atât, acesta a afirmat inclusiv că se simte amenințat.

Libertatea a stat recent de vorbă cu Dragoș Bucur, pentru a afla în ce relații este cu vecinii lui, după ce a plecat din București, și cum se înțelege cu aceștia.

Dragoș Bucur, scandal cu vecinii de la țară

„Cu unii foarte bine. Cu majoritatea. Dar foarte prost cu cei care ascultă manele la maximum de dimineață până noaptea. Noroc cu poliția că mai calmează atmosfera”, a spus Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am întrebat pe actor și cât de mult iubește viața la țară, comparativ cu traiul pe care îl avea în București.

„Eu cred că oamenii nu sunt făcuți să stea la oraș, deși am fost născut și crescut la oraș. E ceva greșit în felul în care societatea s-a dezvoltat între asfalturi, blocuri, cu totul primit «la cheie»! Nu înseamnă ca am dreptate, dar am ajuns la concluzia că «societatea de oraș» este cea mai mare capcană a timpurilor noastre, cu așa-zisa comoditate, care, de fapt, te leagă în ultimul hal de serviciu, bani și transport, uitând de ce ar trebui să conteze mai mult: liniște sufletească, sănătate, familie, prieteni adevărați…”, a mai afirmat celebrul actor pentru Libertatea.

Actorul joacă în serialul „Trafic” de la PRO TV și de pe VOYO

Chiar dacă s-a mutat la țară, Dragoș Bucur nu a renunțat la meseria lui: actorul joacă în această perioadă în serialul „Trafic”, regizat de Anghel Damian, care a reușit să fie lider de audiență la PRO TV în fiecare luni, de la ora 21.30, atunci când este difuzat.

Dragoș BucurIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Rugat să ne spună care este diferența dintre alte pelicule românești și „Trafic”, serial ce se vede și pe VOYO, Dragoș Bucur a dezvăluit că producția în care joacă el seamănă mai mult cu serialele americane și englezești.

„Habar nu am, că nu am prea văzut seriale românești! Dar pot să spun că este comparabil cu cele englezești sau americane. Are poveste, emoție, tensiune și personaje puternice, pe care le ții minte”, a încheiat actorul interviul pentru Libertatea.

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